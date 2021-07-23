أسرة بالكامل تلقى مصرعها أثناء ذهابهم لمعايدة ذويهم

تلقت الشرطة السعودية بلاغا بوفاة أسرة بالكامل على طريق سريع و تبين بعد التقرير الطبي ان الأسرة بالكامل توفت أثناء سير السيارة على طريق سريع و فقدان السائق القدرة على كبح سرعة السيارة .



حسب ما ورد " روسيا اليوم"، فإن أسرة سعودية بالكامل لقيت مصرعها على طريق سريع أثناء ذهابهم إلى أقاربهم في ثاني أيام الأضحى المبارك .



وفقا لتقارير الشرطة، فإن سائق السيارة لم يتمكن من كبح سرعة السيارة و انقلبت على طريق سريع، مما نتج عنه وفاة 9 أشخاص كلهم من عائلة واحدة

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و ذكر التقارير أن العائلة بأكملها كانوا في طريقهم لزيارة أسرة آخري للمعايدة عليهم و قضاء اليوم معها، إلا ان القدر لم لمهلهم الفرصة و توفوا جميعا .

أكدت تقارير الشرطة أنه ما حدث كان نتيجة سرعة عالية و لا يوجد أية شبهات جنائية تشوب الأمر، و تم تسليم جثث المتوفين لذويهم فيما بعد.

