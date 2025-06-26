مصرع طالبة ثانوى بأسوان أثناء توجهه للامتحان

لقيت طالبة ثانوية عامة مصرعها، وأصيب شقيقها نتيجة سقوط أحد معدات البناء "براويطة" عليهما خلال توجه الطالبة لتأدية الامتحانات في المدرسة، بمركز إدفو شمال أسوان.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية في مركز إدفو شمال أسوان يفيد بسقوط معدة بناء "براويطة" على طالبة ثانوية عامة وشقيقها الذي كان يرافقها خلال توجهها لتأدية الامتحان، وذلك تحديدًا أمام منزلها بشارع المركز وسط مدينة أدفو.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث

لقى شخص مصرعه نتيحة قيام آخرين باطلاق الأعيرة النارية عليه بشكل عشوائى بقرية المحاميد بادفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المعنية.

وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بمصرع شخص نتيحة قيام مجهولين باطلاق الاعيرة النارية عليه بشكل عشوائى مما أدى إلى إصابته بطلق نارى ووفاته مباشرة وفروا هاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى لقى شخصان مصرعهما نتيحة وقوع مشاجرة بينهما استخدم فيها الأسلحة النارية فى إحدى المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارا يفيد بمقتل شخصين نتيحة إصابتهما بطلق نارى بسبب وقوع مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرعهما ولفظ أنفاسهما الأخيرة مباشرة، وذلك تحديدا عند منطقة الحنجلية، إحدى المناطق الجبلية، التى تقع بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة.

فيما لقي شخص مصرعه نتيحة تعرضه لحادث دهس قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.