إصابة 6 في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة في مطروح

أصيب 6 أفراد بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بالكيلو 5 طريق مطروح إسكندرية الساحلي.
تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين مستشفى مطروح العام وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من مطروح وهم
أسماء عبد القادر رمضان 14سنه تعاني كدمات وسحجات متفرقه بالجسم
سجدة عبد القادر رمضان
2سنه تعاني كدمات وسحجات متفرقه بالجسم
بسنت عبد القادر رمضان
12سنه تعاني كدمات وسحجات متفرقه بالجسم
محمدعبدالقادر رمضان
6سنوات يعاني كدمات وسحجات متفرقه بالجسم
رويه عبد القادر رمضان
4سنوات تعاني
كدمات وسحجات متفرقه بالجسم
محمد منيسي محمد
33سنه يعاني اشتباه كسر بالقدم اليمنى