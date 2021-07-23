شاهد .. أجواء احتفال المواطنين بـ عيد الأضحى في شوارع وسط البلد و ميدان التحرير

شهدت شوارع وسط البلد و ميدان التحرير زحاما من المواطنين في الساعات الأولى من رابع أيام عيد الأضحى .

ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” أجواء احتفال المواطنين بـ عيد الأضحى في شوارع وسط البلد وميدان التحرير.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخميس الموافق 22-7-2021 .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن اليوم ثالث أيام عيد الأضحى يشهد انخفاض في درجة الحرارة ، ويكون الطقس ليلا معتدلا رضب علي القاهرة الكبرى وباقي انحاء الجمهورية مع اختلاف طفيف في ساعات النهار .

وتظل الرياح نشطة علي مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وهناك فرصة لأمطار خفيفة علي مناطق اقص جنوب البلاد " حلايب وشلاتين وأبو سمبل " .