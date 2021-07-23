رئيس الأطباء بمستشفى بروكلين بالولايات المتحدة توجه رسالة لوزيرة الهجرة

قالت نيرمين بطرس رئيس الأطباء المقيمين بمستشفى بروكلين الجامعي في بروكلين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ان اتصالالوزيرة نبيلة مكرم كان مفاجأة فوق الوصف





واضافت على صفحتها بموقع التدوينات القصير تويتر "شكرًا لكل الدعم و التقدير و فخورة جدا اني اكون واحدة من مبادرة "مصريةب١٠٠ راجل" كل الشكر لوزارة الهجرة المصرية و سيادة الوزيرة نبيلة مكرم علي جهودهم و تواصلهم و دعمهم".









وكانت تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة نيرمين بطرس، رئيس الأطباءالمقيمين بمستشفى بروكديل الجامعي في بروكلين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك دعمًا لها كنموذج لطبيبة مصرية بالخارجتفانت في عملها خلال جائحة كورونا.





وقد أعربت السفيرة نبيلة مكرم بفخرها واعتزازها بابنة مصر الدكتورة نيرمين وذلك خلال اتصال هاتفي، واصفة إياها بأنها نموذج مشرفومضيء للمرأة المصرية في الخارج التي حرصت من خلال عملها على رفع اسم وطنها عاليا، مشيرة إلى أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل" بها الكثير من سيدات مصر الناجحات خصوصا في خدمة المجتمعات التي يعيشون بها خارج الوطن، والدكتورة نيرمين خير نموذجللمصريات بالخارج.





وأشادت وزيرة الهجرة بما يقوم به علماء وخبراء مصر بالخارج من خدمة للإنسانية، وسعي لبذل العلم والجهد لتوفير حياة كريمة وآمنةللمواطنين الذين يعيشون ويتعايشون معهم في الخارج.









وكانت قالت الدكتورة نيرمين بطرس أن مولدها بصعيد مصر في محافظة سوهاج علمها التكافل وبذل الخير لمساعدة الناس؛ حيث إنهاتخرجت من كلية طب القصر العيني عام 2009، وعملت في مستشفى بروكلين في نيويورك، وتدرجت حتى أصبحت رئيس برنامج تدريبأطباء النيابات خلال جائحة كورونا، بدءا من مارس 2020 وحتى الآن.

وذكرت الدكتورة نيرمين بطرس أنها واجهت هي وفريق العمل عددا كبيرا من الصعاب لضرورة استيعاب الجائحة، من حيث متطلبات المرضى،وتوفير إمكانات العزل، وتهيئة المستشفى لذلك، وتنظيم فريق العمل، مشيرة إلى أنها وسط كل ذلك لم تدخر جهدًا في دراستها واستطاعتالحصول على زمالة الأمراض الباطنة في تخصص أمراض الكلى وضغط الدم.





يذكر أن الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية كانت قد قامت باختيار الدكتورة نيرمين بطرس كنموذج لطبيبة تفانت في عملها خلال جائحةكورونا.



