رانيا يحيى في ندوة بصدى البلد.. الاغتصاب الزوجي ليس ظاهرة وفى كل منزل مطلقة.. الرجل الحقيقي هو من يحتضن المرأة

إنها سيدة من طراز مختلف جمعت بين الفن والثقافة باعتبارها أستاذه فى أكاديمية الفنون ،وبين الدفاع عن حقوق المرأة من خلال وجودها كعضوة فى المجلس القومى للمرأة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لها العديد من المواقف المشرفة فى تاريخها وكانت ضيفتنا وتم تكريمها فى ندوة بموقع صدى البلد الإخبارى وتطرقنا بالحديث إلى أمور عديدة ..

فى البداية حدثينا عن أهمية مؤتمر التعاون الإسلامى الذى تم تنظيمه فى مصر؟

مصر تسلمت هذا المؤتمر الهام وأصبح فى يد مصر لمدة عامين قادمين وهذا يؤكد على الدور الريادى الذى يعود مرة أخرى لمصر وعلى الدعم من القيادة السياسية لملف المرأة .

هل تطور ملف المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى؟



لقد قفز ملف المرأة قفزات غير مسبوقة وكان يستحيل تمكينها وأن تحصل على هذا القدر من الحقوق بدون دعم القيادة السياسية متمثلة فى شخص السيد الرئيس الذى يحرص فى جميع المناسبات التى تخص المرأة أو العامة على توجيه كلمات للمرأة المصرية ويبرز اعتزازه بها وبالدور الذى قامت به فى مكافحة الإرهاب والملفات الشائكة التى مررنا بها وكانت شريك أصيل فى عملية التنمية والنهوض .

لماذا تأثرت المرأة أكثر من الرجل بجائحة الكورونا؟



لأنها تعمل داخل البيت وخارجه ،وهى عمود البيت لأنها حريصة أكثر على الزوج والأولاد ولديها الرغبة فى الحماية والاحتضان للأسرة ككل ولديها استعداد على مجابهة المخاطر سواء داخل الأسرة أو فى المجتمع، وظهر ذلك فى عام 2011 عندما وصلت الجماعة الإرهابية الإخوان لسلطة الحكم فنزلت المرأة فى 30 يونية وتصدرت الصفوف ودافعت بضراوة وتلقت كل التهديد والوعيد لاستعادة الوطن والسلام المجتمعى الذى يعود بالتأثير الايجابى عليها وعلى أسرتها.

يقدم المجلس القومى الكثير للمرأة المصرية فما هو دوره فى المجتمع؟

القومى للمرأة هى الجهة المنوطة بالحفاظ على المرأة المصرية ومقدراتها وحقوقها فى كل المجالات التى تتعلق بالفتيات من 18 عام فيما فوق، والمجلس منذ انشائه عام 2000 يعمل لصالح المراة المصرية وحدثت الكثير من الإنجازات فى الفترات السابقة لكن فى الخمس سنوات الأخيرة حدث بهم طفرة على مستوى التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والحماية الثقافية والتشريعية وهم باختصار محاور النهوض بالمرأة التى أعلنها الرئيس فى عام المرأة فى 2017 وهى سابقة من نوعها بتخصيص عام للمرأة وتتوافق كل مؤسسات الدولة باعتبار المرأة شريك أساسى فى المجتمع وبذلك حدث حراك حقيقى وخطط وأسس ترسخت منذ هذا العام .

ما أبرز المساعدات التى يقدمها للمرأة المعنفة؟



المجلس يقدم توعية ودعم قانونى ونفسى واجتماعى لأى سيدة معنفة ولدينا مكاتب الشكاوى وخط ساخن يتلقى الشكاوى من 9 صباحا إلى 9 مساءا رقمه 15115 .

ومكاتب الشكاوى فى 27 محافظة تستقبل الشكاوى ويقوم أيضا بدور كبير فى التوعية من خلال المبارات والحملات التى يطلقها المجلس ونتشارك بها جميعا سواء الأعضاء المعينين من سيادة الرئيس أو رؤساء الفروع أو الأعضاء فى الفروع نعمل كخلية نحل لصالح المرأة .

كيف استطاع المجلس تقديم الدعم القانونى والمشاركة فى تعديل بعض التشريعات ؟

وقد استطاع المجلس أن يقدم دعم قانونى فى عدد من الملفات وتغليظ عدد من العقوبات منها تغليظ عقوبة التحرش وتغليظ عقوبة ختان الإناث وصدر قانون القومى للمرأة وقانون لذوى الإعاقة خرجت عدة قوانين تدعم دور المرأة فى هذا المجتمع .

هل يساعد المجلس المرأة اقتصاديا واجتماعيا ؟



يساعد المجلس فى التمكين الاقتصادى من خلال برامج الشمول المالى وتوفير بطافات الرقم القومى بالمجان وشهادات أمان التى تم توزيعها على عدد كبير من السيدات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للسيدات فى القرى والنجوع ، وهناك اهتمام من الرئيس بالمرأة والأسرة وانتقال الأسر المصرية من العشوائيات لمدن كريمة تليق بالمواطن المصرى وشاهدنا عدد من المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس مثل نور حياة ومبادرة فيروس سى والكشف المبكر على سرطان الثدى ومبادرة علاج الأطفال المصابين بضمور العضلات وهذا فى المقام الأول لصالح المرأة والأسرة المصرية.

هل تحسنت أوضاع المرأة المصرية سياسيا فى عهد الرئيس ؟

لقد حدثت الكثير من الطفرات فى ملف التمكين السياسى آخرها قرار الرئيس بدخول المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة واتاحت الفرصة للسيدات فى هاتان المنصتان نقلة كنا ننشدها والرئيس أسعد الملايين الذين لهم الحق والخبرة أن يزاولوا هذه المهن فى المواقع التى يرغبون بها ، وفى الحكومة هناك 25% من مجلس الوزراء سيدات ،وهناك 28% من السيدات فى البرلمان وهى سابقة من نوعها فى البرلمان المصرى الذى بدأ بسيدتان، ولدينا 14% من السيدات فى مجلس الشيوخ ومستشارة الرئيس للأمن القومى وهى السفيرة فايزة أبو النجا مما يدل على الحكمة لتولى المرأة هذا المنصب شديد الحساسية.

كيف يتم رصد مشاكل النساء فى المجلس القومى للمرأة ؟



من خلال اللقاءات المفتوحة ومن الحملات مثل طرق الأبواب التى بدأت من عام 2016 ووصلنا لملايين السيدات كما نستطيع من خلالهم ارسال الرسائل التى نريد أن نجعلها تصل إليهم ، ونتواصل مع الجهات المعنية الخاصة بالمشكلات ونعمل على حلها بالتنسيق مع المسئولين ويكون هناك حالة من الشفافية بيننا وبين الجميع.

من الأذرع الحقيقية للمجلس التى تنفذ المبادرات؟



الرائدات الريفيات هم الأذرع الحقيقية للمجلس ومعهم الراهبات والواعظات الذين يكونوا من نفس بيئة النساء فتكون الثقافة والفكر وطريقة الحديث واحدة فتصل الرسائل أسهل ،وهذا برز من خلال حملة “معا لخدمة الوطن” التى أطلقها المجلس وكان السبب فى إطلاقها ارتباط بعض المشكلات بالدين لأن هناك من يعتقد بعض العادات والتقاليد على إنها واقع وجزء من الدين لذلك على رجال الدين أن يوصلوا الصورة الصحيحة لأصل الدين مثل مشكلة ختان الإناث.

المرأة هى من تصرعلى ختان فتياتها فى المحافظات ما السر فى ذلك ؟



قناعتها أن ذلك ما يحافظ على البنت وهى عادات خاطئة راسخة فى ذهنها وتنظر لها من ناحية العفة واللجنة الوطنية لختان الإناث بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة هدفها توعية الأمهات التى تجرى لإبنتها هذه العملية البعيدة كل البعد عن الطب لأنها ليست موجودة فى كلية الطب، ولا توجد فى الدين بل هى عادة وموروث خاطئ دخيل على مجتمعنا وأصبحت عرف سائد.

ما خطورة ختان الإناث على الفتاة ؟

بالختان تتعرض الفتاة لأبشع أشكال العنف الذى يمكن أن تتعرض له، وهذا يفقدها الثقة فى الأهل الذين يقومون باصطحابها لعمل العملية وتفقدها الثقة بالنفس وقد يودى بحياتها إذا حدث نزيف ولذلك تم تغليظ عقوبة ختان الاناث بأن من يصطحب الفتاة لهذه الجريمة يعاقب بالسجن ووصل إلى 15 عام وإذا توفت تصل للمؤبد .

نحن نوأد براءة الأطفال بختان الإناث وبالزواج المبكر الذى يحرمها من حقوقها من زوجها وكذلك يحرمها من وثيقة زواجها ويضر أطفالها فيما بعد فعلينا أ ن ننتبه لكل الأمور التى تندرج تحت مظلة العنف ضد المرأة.

بعض الرجال ينظرون للعنف ضد المرأة على إنه رجولة كيف ترين ذلك؟

العنف ضد المرأة مرفوض لأن الرجل الذى يقوم بالعنف لديه مشكلة فى رجولته لأن الرجل الحقيقى هو من يحتضن من يطبطب من يحتوى ولا يتعامل معها بشكل يسئ لها .



الاغتصاب الزوجى شكل من أشكال العنف المسكوت عنها كيف ترى هذه الأزمة؟

مسلسل لعبة نيوتن فجر القضية لكننا فى المجلس القومى للمرأة لا يأتى لنا مشكلة منه لكننا يأتى لنا نساء تعرضن للعنف ،وأرى أن المرأة التى تتعرض لشكل من أشكال الاغتصاب الزوجى هى معنفة ولا تذكر ذلك باعتباره خطير لأن لديهاالأكبر من ذلك وهو الإيذاء النفسى والجسدى والاغتصاب الزوجى ليس ظاهرة وليست موجودة بكثرة وصعب إثباتها ليكون هناك عقاب لها لأنها علاقة أساسها المودة والرحمة وشديدة الخصوصية وشائكة .

هناك بعض الادعاءات يقوم بها الشباب ليكونوا تحت الأضواء وكسب شهرة مزيفة على السوشيال ميديا آخرهم فتاة الفستانما رأيك ؟

لابد أن تطلب الفتاة من المجلس التدخل لطلب المساعدة وبالفعل نساعدها فى الوصول لجهات التحقيق مثل ما حدث فى حالة فتاة الفستان فتواصلنا مع مقررة الفرع الأستاذة صفاء مرعى وسمعوا الفتاة وقامت بعمل شكوى ومحضر ونحن غير مسئولين عن صحة أقوالها فهذا تقرره النيابة .

ما هى أكثر المشكلات التى تعانى منها المرأة فى مصر ؟

مشكلات العنف والأحوال الشخصية وأتمنى ان يخرج القانون بشكل يليق بالأسرة المصرية مثل ما قال الرئيس أنه لن يوقع على قانون غير منصف للمرأة لأنه دائم الاهتمام ببناء الإنسان والطفل وقانون الأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 سنة لم يتغير رغم محاوله تعديله إلا أنه لا يواكب هذا التطور والأوضاع الحالية.

المطلقة فى مصر هل تعانى من نظرة المجتمع؟



تغيرت نظرة المجتمع للمطلقة لأن كل منزل فى مصر به حالة طلاق وهذا مؤسف لأن الأسر أصبحت مفككة ونتمنى استعادة الترابط والتراحم داخل الأسرة والرجل يعرف مسئولياته وأنه هو القوام وأنه يجب أن يحترم المرأة ويقدرها وكذلك على المرأة أن تبادله الاحترام والتقدير ونغير من أخلاقياتنا وسلوكياتنا على جميع المستويات ونعود للقيم والمبادئ التى كانت تميز المجتمع وتراجعت .

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