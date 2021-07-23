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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كله إلكتروني ..

بالتفاصيل.. ننشر كواليس تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 داخل الكنترولات

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم عن كواليس الطريقة الجديدة التي يتم على أساسها تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ، التي تتم الان داخل أماكن مؤمنة في سرية تامة.

وسيتم تصحيح البابل شيت الخاص بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي ، الذي يحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل ، وذلك في المركز القومي للامتحانات والكنترولات.

ماذا يحدث بعد انتهاء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2021 ؟

يتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2021 قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم يتم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات.

وتتم عملية الفرز الاولى يدوياً لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أي مشكلات.

هل يتم اخفاء بيانات الطالب قبل تصحيح اوراقه ؟

لا .. حيث يتم تصحيح كراسات اجابة طلاب الثانوية العامة 2021  ، وبها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة "البابل شيت"، ويتم وضع ورقة "البابل شيت" بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، والذي يحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.

نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة مطمئنة 

علم موقع صدى البلد ، أن كنترولات الثانوية العامة 2021 ، انتهت من تصحيح بعض امتحانات الثانوية العامة مثل مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية .

وأكد مصدر مسئول أن نسب النجاح مطمئنة جدا ، وان معظم الطلاب تفاعلوا بنجاح مع نظام أسئلة الاختيار من متعدد القائمة على الفهم كما تفاعلوا بشكل صحيح مع البابل شيت في الإجابة على امتحانات الثانوية العامة لأول مرة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد حوالي 10 أيام من الامتحان الأخير.

وبناءً على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021  خلال منتصف شهر أغسطس 2021.

آلية اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، انه لا صحة لكل ما يقال بشأن عزم وزارة التعليم على اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس بشكل منفصل (كل مادة وحدها )

حيث قال وزير التربية والتعليم : ستعلن نتيجة الثانوية العامة لكل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021

 

حقيقة اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس لمواد يوم السبت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم ، أنه لن تعلن وزارة التربية والتعليم السبت القادم نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالامتحانات  التي اداها طلاب الثانوية العامة طوال الأسبوع ، مشيراً إلى أن كل ما يقال بهذا الشأن ما هو إلا شائعات واخبار مغلوطة هدفها فقط اثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/  .. كما يمكن متابعة نتيجة الثانوية العامة 2021 على الرابط التالي  https://g12.emis.gov.eg/

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال:

  • ادخل على على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
  • ادخل على بوابة الثانوية العامة او اضغط هنا 
  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
  • ادخل رقم الجلوس
  • ثم اضغط على زر إظهار النتيجة
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