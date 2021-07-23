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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التخطيط تهنئ المصريين بذكرى ثورة يوليو

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

هنأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المصريين بالذكرى الـ 69 لثورة يوليو.
 

وكتب الدكتورة هالة السعيد عبر حسابها بإنستجرام قائلة  "‬‏كل عام ومصر بخير وسلام بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة".
 

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:" ‎تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري، وأكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة.

‎تحيا مصر، حرة، أبية، واحة للخير والنمو والسلام، دائمًا وأبدًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد هالة السعيد هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

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