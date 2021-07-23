حى الدقى: 10 آلاف جنيه إعانات عاجلة لمتضرري حريق بين السرايات

أعلن اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، عن صرف تعويض 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لكل أسرة متضررة من حريق العقار رقم 11 بشارع لبنة بمنطقة بين السرايات، وذلك بعد الاتفاق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

وأضاف رئيس حي الدقي في تصريح ل "صدى البلد" أن الحريق تسبب في تضرر 5 أسر، وسيتم صرف تعويض ال10 آلاف جنيه لكل أسرة منها، بإجمالي 50 الف جنيه.

واوضح أن قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة كانت قد سيطرت على الحريق، الذي حدث داخل شقة سكنية بالعقار رقم 11 بشارع "لبنة" بمنطقة بين السرايات بحي الدقي، بعد أن دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وأشار رئيس حي الدقي، إلى انه تم ندب لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي لم تتمكن من الدخول للمنزل بسبب وصول الحريق إلى الخشب المتواجد بالمنزل وتتم عمليات التبريد حتى الآن.



وكشف رئيس حي الدقي عن سبب الحريق، قائلا إن أحد الشباب البالغ من العمر 23 عاما يقطن بالعقار مع أسرته أشعل النار في المنزل، وتم وتحرير محضر بالواقعة.