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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

صدى البلد

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل بعد تصريحات لأحدى الإذاعات بجنوب أفريقيا بان 90 ٪ من لاعبي الأهلي لا يتناولون المشروبات الكحولية في رسالة ان عدد من اللاعبين يتناولها.


وهو ما دفع مسئولو الأهلي إلى الاستفسار من بيتسو موسيماني عن حقيقة تلك التصريحات أولا والتعرف على إدلائه بمثل هذه التصريحات من عدمه.
 

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لا يمكن التعليق عليها الا بعد الاستفسار من المدير الفني عن حقيقة تلك التصريحات خاصة ان هناك عدد من وسائل الاعلام قد تثير الجدل حول بعض التصريحات التي قد تسئ فهمها ومعناها الحقيقي.

وفجر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن مفاجأة مدوية عن تناول بعض لاعبي الأهلي للمشروبات الكحولية مؤكدا أنه هناك بعض لاعبي المارد الأحمر يشربون الكحول.

وقال موسيماني عبر إذاعة (SA FM) الجنوب أفريقية، الجمعة، أنه كان معتادا علي استخدام جهاز قياس الكحول خلال توليه تدريب فريق صن داونز ولكنه لا يستخدمه مع لاعبي الأهلي.

وأضاف موسيماني أن عدم استخدامه للجهاز لا يعني أن لاعبي الأهلي لا يشربون الكحول ولكنه يعلم أن 90% من لاعبي المارد الأحمر لا يشربون ولكن هناك 10% من اللاعبين داخل القرعة الحمراء يشربون الكحول.

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن طريقة تعايشه داخل مصر وكيفية التعامل مع المصريين بعدما تولي تدريب المارد الأحمر.

وقال موسيماني أنه يتأقلم تدريجيا مع الثقافة المصرية وطريقة تعامل المصريين وأكلاتهم وغيرها من الأمور.

وأوضح موسيماني ، أنه يحترم الثقافة والعادات المصرية مما ساعده على التأقلم مع الأجواء، مؤكدا أنه لكل بلد شيء مختلف عن الآخر، ثقافة وديانة والطعام وكرة القدم، حتى الناس والشعب يختلفون من مكان لآخر، حتى في بلدي جنوب أفريقيا لا يوجد شيء مثالي بشكل كامل ولكن علينا أن نتأقلم مع الأمور ونتعايش معها.

موسيماني يكشف عن طعامه المفضل في مصر

وعن الأكل المفضل له داخل مصر، قال موسيماني أنه يعشق الطعام الشرقي وخاصة الملوخية والكشري والكفتة ويحرص علي تناولهم كلما سنحت له الفرصة.

وعن ما يفتقده في مصر، قال موسيماني: “أفتقد مساحتي الشخصية، أنا لا استطيع أن أجد مساحة شخصية هنا، فأنا في جنوب إفريقيا أستطيع الذهاب إلى المتجر في أي وقت والناس تعرف من أنا ويتركوني في حالي، أما في مصر لا”.

وأشار موسمياني، إلي أنه سعيد في مصر ولا يشغل باله بفكرة الرحيل للتدريب في أوروبا، موضحا أن الفارق الأكبر بين اللاعب المصري والجنوب أفريقي أن المصريين يدركون جيدا أنهم يلعبون لفريق كبير.

موسيماني حزين من جمهور صن داونز 

وعن تجاوز جمهور صن داونز ضده أثناء مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال موسيماني: "أقبل الاعتذار منهم لأنني أعلم أنهم لم يكونوا مسؤولين عن الأمر بل أرسل بعض المنتمين لصن داونز هؤلاء المشجعين لمهاجمتي".

وأضاف: "إنها قصة حزينة بيني وصن داونز، أتحدث بفخر عنهم دائما واعتقدت أنهم سيبادلونني ذلك، لكن حدث العكس وهو ما يؤلمني، لا أستطيع حتى أن أزور النادي يوما وأشرب هناك الشاي مع المتابعين".

ووجه موسيماني رسالة لكايزر تشيفز قائلا: "كي تفوز بدوري أبطال أفريقيا عليك تكوين فريق وهو أمر يستغرق وقتا طويلا ويجب أن يكون هناك تخطيط جاد ومدرب يلعب لصالحك".

وأضاف: "قصة كايزر تشيفز هذا الموسم رائعة ويجب أن يفخروا بذلك لأنهم لم يبرموا أي صفقة، ودعونا ننسب الفضل للمدرب السابق جافين هانت والمساعد الحالي آرثر زواني".

 


 

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