أخبار الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين .. وروقا يعود للمشاركة في التدريبات

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالتالي :-
بعد تماثله للشفاء .. روقا يشارك في تدريبات الزمالك
شارك محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المسائية اليوم الجمعة، بفندق إقامة الفريق في الإسكندرية، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
مران الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بحضور معاونيه، وذلك قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.
مران الزمالك.. تقسيمة قوية للاعبين تحت إشراف كارتيرون
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب الفريق المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق في الإسكندرية، حيث تولى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التقسيمة.