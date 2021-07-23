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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين .. وروقا يعود للمشاركة في التدريبات

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالتالي :-

بعد تماثله للشفاء .. روقا يشارك في تدريبات الزمالك
شارك محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المسائية اليوم الجمعة، بفندق إقامة الفريق في الإسكندرية، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.


مران الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بحضور معاونيه، وذلك قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.

مران الزمالك.. تقسيمة قوية للاعبين تحت إشراف كارتيرون
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب الفريق المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق في الإسكندرية، حيث تولى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التقسيمة.
 

الزمالك روقا كارتيرون نادي الزمالك لتدريبات المسائية تقسيمة

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