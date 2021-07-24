شاهد |الراقصة لوردينا تعلن إحيائها حفلا بشرم الشيخ

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وفاة الراقصة البرازيلية لورديانا، مما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت لورديانا منذ قليل صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تقف أسفل لافتة تعلن عن إحيائها حفل بأحد الملاهي بمدينة شرم الشيخ، وعلقت على الصورة قائلة شرم الشيخ.

وكان مصدر أمني قد نفى حقيقة مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا في التجمع الأول، جاء ذلك بعد أن تضاربت الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اسم وجنسية الراقصة التي قتلت داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

و كانت قد شاركت الراقصة البرازيلة لورديانا، جمهورها بصور وفيديو لها آثناء ممارسة الرياضة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "لورديانا" خلال الفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة خلال تواجدها بالجيم، ونالت الصور والفيديو تفاعل الجمهور.



وعلقت لورديانا قائلة: "على الرغم من أن الرقص نشاط فني ، إلا أن كونك راقصًا محترفًا يتطلب مجهودًا بدنيًا من الرياضي. لأننا نقوم بالكثير من الحركات مرارًا وتكرارًا بطريقة معينة ، فهي تتطلب الكثير من المفاصل والعضلات والأربطة.



وتابعت" الجري هذا هو السبب في أن تقوية العضلات مهمة للغاية لتحسين الأداء وتجنب الإصابات. هدفي ليس الحصول على شكل جسدي ، فهو لم يكن أبدًا ، بل نتيجة.

واضافت " ما أريده هو التمتع بجسم وعقل سليمين ، وطاقة وتصرف في أنشطتي اليومية وأيضًا أداء جيد في عروضي. جسدي هو "بيتي" وأداة عملي، نحن جميعًا لدينا أجساد مختلفة ، نحترم ونحب ونتقبل جسدك ، لا تحكم ولا تقارن نفسك بأي شخص ، اكتشف كيف تعيش سعيدًا وبصحة جيدة.

واختتمت "لقد وجدت طريقي للاعتناء بنفسي من خلال الصالة الرياضية واليوجا والتدليك والأهم من ذلك ، الشعور بالسعادة حيال ذلك. كيف حالك الاعتناء "منزلك"؟"

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".