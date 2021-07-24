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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في رحاب الله.. عميد معهد القلب السابق ينعي زوجة عوض تاج الدين

صدى البلد

توفيت قبل قليل، زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

ونعي  الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق زوجة الدكتور محمد عوض و كتب  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : في رحاب الله ، زوجة بروف دكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، رحم الله الفقيدة وخالص العزاء لهذا الرجل المهذب المحترم ،#إنا لله وإنا إليه راجعون.

و كان قد أعلن ، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عن وفاة زوجة.

 

وقال الدكتور عوض تاج الدين، إن صلاة الجنازة على زوجته، ستقام بعد ظهر اليوم السبت، في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة.

 

مستشار الرئيس للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين وفاة زوجة محمد عوض تاج الدين الدكتور جمال شعبان

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