أخبار العالم .. روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل إلى مصر .. السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لـ مصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقية العسكرية التي وقعتها موسكو مع إثيوبيا مؤخرًا لا علاقة لها بالأزمة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة.

روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل إلى مصر

أعلنت الحكومة الروسية الجمعة، استئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة بدءًا من 9 أغسطس المقبل.

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمالي السودان الجمعة، حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من مياه النيل لبحيرة سد مروي.

الحرب تتمدد في إثيوبيا.. زلزال جديد يهز الأرض تحت أقدام آبي أحمد

وسعت جبهة تحرير شعب تيجراي نطاق المواجهة العسكرية مع الجيش النظامي الإثيوبي والميليشيات المحلية الموالية له، وفتحت جبهة جديدة في ولاية عفار المجاورة لتيجراي، بعد 8 أشهر من القتال المتواصل بين قوات الجبهة المتمردة والجيش الإثيوبي.

فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الجمعة استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بإصابته جراء إصابته خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

بينهم وزير التجارة السابق.. الصين تعتزم فرض عقوبات على 7 شخصيات وكيانات أمريكية

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج لي، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على 7 أفراد وكيانات أمريكية.

السعودية تحبط عملية تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون

أفادت صحيفة “الرياض” السعودية، الجمعة، بأن السلطات الأمنية السعودية تمكنت من إحباط عملية محاولة تهريب نحو 2.1 مليون حبة من الكبتاجون، كانت مخبأة داخل شحنة من الطماطم المصبرة عبر منفذ الحديثة شمالي المملكة العربية السعودية.

العراق .. مستشار الأمن القومي يوجه رسالة لإدارة بايدن بشأن التواجد الأمريكي

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، السبت، أنه تم التأكيد للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لأي قوة قتالية أجنبية.