سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن الاتفاقية العسكرية التي وقعتها موسكو مع إثيوبيا مؤخرًا لا علاقة لها بالأزمة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ربط التعاون التقني العسكري بين روسيا وإثيوبيا، بأزمة سد النهضة أمر يثير دهشتها.

وأضاف البيان، أن أزمة سد النهضة يجب أن يتم تسويتها وفقًا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

وتابع: "نعتقد أن هناك إمكانية للوصول إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف في إطار آلية التفاوض الثلاثية بوساطة الاتحاد الأفريقي".

وأشار البيان إلى أن التعاون العسكري التقني مع إثيوبيا تحكمه اتفاقيات حكومية دولية في مجال الدفاع ولا تحمل أي طابع مزعزع للاستقرار.

ولفت البيان إلى أن روسيا لديها تعاون مماثل مع عدد من الدول بما فيها مصر والسودان.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها قائلة: "ندعو إلى عدم تسييس أزمة سد النهضة وتجنب التصعيد المحتمل بين أطراف الأزمة".