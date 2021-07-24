رئيس الأولمبية يطمئن على استعدادات منتخب اليد قبل مواجهة البرتغال بأولمبياد طوكيو

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على الاطمئنان على استعدادات منتخب كرة اليد اليوم قبل مواجهة منتخب البرتغال في أولى مباريات الفريق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

والتقى المهندس هشام حطب مع المدير الفني الإسباني لمنتخبنا لكرة اليد روبيرتو جارسيا باروندو ومع اللاعبين في حضور الدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة وحضور أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وحرص على تحفيز الفريق والتأكيد على ثقة الجميع في قدرات منتخب كرة اليد مؤكدا تلبية كافة مطالب المنتخب وتوفير كل سبل الراحة من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وينطلق لقاء منتخب اليد مع نظيره البرتغالي في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت طوكيو على استاد “يويوجي”.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مقدوني مكون من سلاف نيكولوف وجورجي ناسيفسكي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.