انطلاق جلسات النواب غدا.. إقرار مشروع قانون الري.. ومناقشة 60 طلب إحاطة

البرلمان يستأنف جلساته العامة بدءا من الغد

مجلس النواب يصوت نهائيا على قانون يدعم الأمن المائي

الجلسة العامة للبرلمان تناقش 60 اقتراحا من النواب



يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وخلال الجلسة يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

مشروع قانون الري

ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات ، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الأهداف التالية دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.

ويتضمن القانون الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية و المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

ويحظر القانون حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه كما يحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

و يستهدف القانون الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى و حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ويتضمن القانون وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذلك حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفي من التلوث.

كما وضع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

ويستهدف القانون أيضا الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظور ، بالإضافة الى إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.

ووضع القانون أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذلك دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

كما يستهدف القانون الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.

كما يستهدف القانون معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.

كما يتضمن القانون الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

60 طلب إحاطة

وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، تقرير لجنة المقترحات والشكاوي وتناقش ٦٠ اقتراحا برغبات مقدمة من الأعضاء.

1) العضو علاء سليمان، بشأن زيادة الحضانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

2) العضو/ إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

3) العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن الاعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا فى مدارس مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

4) العضو/ نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما -محافظة سوهاج.

5)العضوتين/ سوسن حسنى حافظ، وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفنى الصناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

6) العضو / أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بحى المرج – محافظة القاهرة لإنشاء مدرسة تجريبى.

7) العضو/ أحمد العوضى، بشأن إنشاء مدرسة رسمية للغات من الحضانة إلى الثانوى على قطعة أرض أملاك دولة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية – محافظة الدقهلية.

8) العضو/ الخضر جوهر، بشأن سرعة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة الدقهلية.

9) العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز إلى كل قرى مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

10) العضو/ محمد بهجت الصن، بشأن إنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت- محافظة الأقصر.

11) االأعضاء/ وحيد فودة، وأحمد الشناوى، وسامر التلاوى، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

12) العضو/ نشوى محمد رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البدارى- محافظة أسيوط.

13) العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء كوبرى ذو مسارين أعلى كوبرى محمد نجيب- حى المرج- محافظة القاهرة.

14) العضوين/ السيد سمير، محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

15) العضو/ نبيل عسكر، بشأن تحويل رصف الشوارع بمركزى أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى أنترلوك- محافظة الشرقية.

16) العضو/ أمام منصور حسن، بشأن إنشاء كوبرى مشاه فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس – محافظة الشرقية.

17) العضو/ مجاهد نصار، بشأن مد مترو الانفاق إلى الطريق الدائرى عند تقاطعه مع طريق مصر الاسكندرية الزراعى - منطقة ميت نما – محافظة القليوبية.

18) العضوين/ زكريا حسان، وشعبان لطفى، بشأن إحلال وتجديد مدرسة نيده الإبتدائية – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

19) العضو/ منى عمر، بشأن إدراج أجزاء من كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

20) العضو/ حسن عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم للبنين بمدرسة تمريض كفر سعد الثانوى – محافظة دمياط.

21) العضو/ أحمد حسن جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى – مركز الفتح – محافظة أسيوط.

22) العضو/ ناصر عثمان محمد، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية لغات بقرية العتمانية – مركز البدارى – محافظة أسيوط.

23) العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة بمدينة الجمالية، وإحلال وتجديد مدرستى عمر بن الخطاب الإعدادية، وأبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.

24) العضو/ عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات – 15 مايو – محافظة القاهرة.

25) العضو/ آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

26) العضو/ السعيد عبد العظيم عمارة، بشأن إنشاء صرف صحى لقرية الشوارفى التابعة لقرية دفرية مركز كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ.

27) العضو/ زكريا حسان، بشأن إنهاء الحيز العمرانى لنجوع وتوابع مركز ومدينة أخميم- محافظة سوهاج.

28) العضو/ أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء وإدخال مياه نظيفة مصممة من قبل شركة القاهرة لمياه الشرب لشوارع فوزان عيسى، جمال عواد، أحمد قاسم، على ندا- حى المرج – محافظة القاهرة.

29) العضو/ حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء عدد 60 وحدة اسكان بدوى بتجمع قرية أبو صويرة وتجمع الوادى بمدينة رأس سدر- محافظة جنوب سيناء.

30) العضو/ عادل عامر، بشأن رصف طريق جسر النيل بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

31) العضو/ جمال فؤاد السيد، بشأن تحسين وإصلاح مداخل مدينة كفر شكر – محافظة القليوبية.

32) العضو/ سليمان عطيوى، بشأن توسعة طريق عبد الله جاد الحق المتفرع من شارع داود الظاهرى (مدينة نصر) – محافظة القاهرة.

33) العضو/ حاتم عبد العزيز، بشأن رصف طريق أبو حسان العواسجة – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

34) العضو/ الصافى عبد العال، بشأن إعادة تطوير شارع عثمان أباظة (السبع بنات) بالمنشية واللبان بالدائرة الخامسة – محافظة الإسكندرية.

35) العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن رصف مدخل عزبة راشد بطول نحو (2كم) زمام مركز ميت سلسيل – محافظة الدقهلية.

36) العضو/ أحمد رمزى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة أعلى خط السكة الحديد بمدخل قرية مناشى البلد – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة.

37) العضو/ ميرفت عازر نصر الله، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بمدخل مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية.

38) العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن ترخيص وتشغيل المخزن الاستراتيجى للشركة المصرية لتجارة الجملة بقرية بنى غالب – مركز أسيوط والقريب من مطار أسيوط.

39) العضو/ درويش مرعى، بشأن تحويل مقر ومبانى المؤسسة العلاجية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية إلى مستشفى تتبع المراكز الطبية المتخصصة.

40) العضو/ حسن عمر حسنين، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الخصوص المركزى-

41) العضو/ محمد عبدالعزيز، بشأن تحويل بنك الدم من تخزينى إلى تجميعى بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

42) العضو/ أسامة فتحى عبدالرحمن، بشأن تدعيم الوحدة الصحية بقرية كوم الأطرون- مركز طوخ- محافظة القليوبية بمركز أسنان مطور، جهاز أشعة تليفزيونية، جهاز أشعة سينية، كشك ولادة، جهاز فحص السمع لحديثى الولادة.

43) العضو/ مروة هاشم، بشأن تحويل مستشفى الزنكلون إلى مركز طبى نموذجى- محافظة الشرقية.

44) العضو / زينب السلايمى، بشأن إنشاء نادى رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

45) العضو / محمد السعيد عوض، بشأن تنجيل أرض ملعب مركز شباب الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

46) العضو / مجدى محمد الأمير، بشأن إنشاء ملعب بمركز شباب أولاد علم وتحويله من مركز نوعى إلى مركز شباب دائم بمركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

47) العضو / ياسر الهوارى، بشأن إنشاء إدارة شباب بمجلس قروى العسيرات – محافظة سوهاج.

48) العضو / أحمد الشريف، بشأن إنشاء مركز شباب بمنطقة عبد القادر قبلى – محافظة الإسكندرية.

49) العضو / الصافى عبد العال، بشأن إضافة قطعة الأرض من الناحية الشرقية لنادى السيالة الرياضى – محافظة الإسكندرية لإنشاء ملاعب بالصورة المناسبة.

50) العضو / الصافى عبد العال، بشأن تخصيص قطعة الأرض الكائنة خلف (59) طريق الحرية منطقة العطارين وكوم الدكة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى لتكون مركز شباب – محافظة الإسكندرية.

51)العضو/ عبد الباقى تركيا، بشأن توفير المساعدة المالية للمساجد المبنية بالجهود الذاتية- محافظة الشرقية.

52) العضو/ محمد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد دورة مياه مسجد القن الكبير بعزبة القن- مركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

53) العضو/ السيد سمير، بشأن إحلال وتجديد مسجد جمعية تنمية المجتمع المحلى المسمى بالمسجد الصغير على نفقة الوزارة- قرية البجلات- منية النصر- محافظة الدقهلية.

54) العضو/ أشرف الشبراوى، بشأن سرعة بناء المساجد المغلقة على مستوى الجمهورية وفرشها وعمل الصيانة لها.

55) العضو/ سامى كامل، بشأن إنشاء مجمع إسلامى متكامل بمسجد الصفا حى التعمير الغربى- مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

56)العضو / الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط.

57) العضو / جمال الشورى، بشأن توفير التخصصات الطبية النادرة لمستشفيات محافظة مطروح.

58) العضو / فضية سالم عيد، بشأن بناء مدرسة تمريض بمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء.

59) العضو / عزيز سابق، بشأن تغطية (300م) من ترعة الفلفة الجديدة – مركز طوخ – محافظة القليوبية.

60) العضو / محمود أبو الخير، بشأن تغطية ترعة أم الطبول أمام مجلس مدينة البلينا – محافظة سوهاج.

وأعلن مجلس النواب إرجاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لتصبح الأحد 25 يوليو بدلا من السبت 24 يوليو 2021.