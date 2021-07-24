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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور .. طالبات ثانوية عامة يصطحبن مراوح محمولة في امتحان الفيزياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

حرصت بعض طالبات الثانوية العامة بلجان القاهرة الجديدة ، على اصطحاب “مراوح صغيرة محمولة" أثناء دخول اللجان لـ استخدامها في تلطيف الجو أثناء سير امتحان الفيزياء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم.

ويستمر زمن امتحان الفيزياء في جميع لجان الثانوية العامة اليوم ، من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

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بدء امتحان الفيزياء في جميع لجان الثانوية العامة 2021

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أخبار التعليم .. الوزارة تنفي تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة .. وغرفة العمليات تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

ويبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين يؤدون امتحان الفيزياء اليوم  392 ألف 863 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحضر طلاب الثانوية العامة إلى اللجان منذ التاسعة صباحا بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان الفيزياء قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة العلمية.

وقالت غرفة عمليات التربية والتعليم: ما تم تداوله من صور لـ امتحان الفيزياء اليوم على جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”؛ ليس له علاقة بالامتحان الأصلي نهائيًا.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات الغش مثل شاومينج واعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها تباعا بالقانون.

وناشد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة 2021 بعدم القلق الزائد من امتحان الفيزياء ، مؤكدا أن امتحان الفيزياء مثله مثل أي امتحان لن يخرج عن المنهج المدروس وسيراعى كافة مستويات الطلاب وسيخلو من أي أسئلة تعجيزية مثله مثل باقي امتحانات الثانوية العامة 2021  ، وبالتالي لا يجب التعامل مع امتحان الفيزياء على أنه بعبع.

الثانوية العامة مراوح القاهرة الجديدة امتحان الفيزياء طلاب الثانوية العامة

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بالصور .. طالبات ثانوية عامة يصطحبن مراوح محمولة في امتحان الفيزياء

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