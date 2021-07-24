أخبار التعليم .. الوزارة تنفي تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة .. وغرفة العمليات تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار التعليمية الهامة خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجز لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال ساعات الليل:

اليوم .. آخر فرصة لـ التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 ، ستكون اخر فرصة لـ التقديم لـ المعلمين والإداريين للالتحاق بـ وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم الاعلان عنها منذ 14 يوليو2021 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg

شوقي: لم نعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة على التابلت لهذا السبب

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارا من احد اولياء امور طلاب الثانوية العامة عبر جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب بشأن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ل طلاب الثانوية العامة ، وحرص الوزير على الرد والتوضيح

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان الفيزياء قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة العلمية.

عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة الفيزياء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان الفيزياء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على الطلاب في العاشرة صباحا.

جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبى حول الارشاد الاكاديمى اون لاين

اعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الأحد...اداب جامعة حلوان تبدأ حجز دورات التمثيل والأزياء والتصميم

يقدم مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح بالكلية.

لطلاب اداب جامعة القاهرة … تعرف على كيفية الاشتراك بالدورات التدريبية

أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الاداب بعنوان “ مهارات الإلقاء

قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. اعرف ازاي تسجل في اختبارات القدرات إلكترونيًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات

انتهاء التسجيل لمقررات الفصل الصيفي بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم فتح باب التسجيل لمقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020_2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس حتى 24 يوليو 2021