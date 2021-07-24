27 يوليو.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبى حول الإرشاد الأكاديمي أون لاين

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول الإرشاد الأكاديمي الساعة الخامسة مساء حتى العاشرة مساء بنظام الـ"أون لاين" يومي 27و28 يوليو 2021.

وتقام هذه الدورة بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية



جدير بالذكر انه أقام مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة تحت عنوان " تحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية "، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.



وتضمنت ورشة العمل التعريف بالإحصاء الحيوي ودورها فى البحوث السريرية وأنواع البيانات الوصفية والكمية ،والتعرف على أهمية قيمة فرضية العدم ( عدم وجود علاقة أو فرق ذو دلالة إحصائية بين متغيرين أو أكثر من متغيرات الدراسة)، وكذلك مفهوم التوزيع الطبيعي للبيانات وتأثيره على إختيار الاختبارات الإحصائية، وهى التي تستخدم فى حالة وجود التوزيع الطبيعي للبيانات ويطلق عليها اسم الأختبارات البارامترية، أما فى حالة عدم وجود التوزيع الطبيعي للبيانات يتم استخدام الاختبارات اللاباراميترية.

