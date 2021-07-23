رئيس جامعة حلوان يطمئن على الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي خلال العيد

تابع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى بدر الجامعي، خلال أيام عيد الأضحى، وشدد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأكد ماجد نجم، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية وقسطرة القلب والرعايات والقسم الداخلي.

وأشار ماجد نجم إلى أن المستشفي تواصل عملها خلال اجازة عيد الاضحي بكامل طاقمها الطبي لاستقبال الطوارئ.

وأضاف نجم أنه تقرر رفع الطوارئ بمستشفيات جامعة حلوان، ونبه على تواجد الأطباء والتمريض بضرورة التواجد في المستشفى الجامعي خلال إجازة عيد الأضحي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمترددين مع ضرورة حسن معاملة المرضى.

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جدير بالذكر انه نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين.

عقدت الورش الفنية أون لاين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية الأولى ( ٢١) متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ( ٣٩) متدرب، وذلك تحت اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، والدكتورة سامية نصيف توفيق استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.



ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار، ويتفرع فن الديكوباج لثلاث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، والديكوباج ثلاث الأبعاد أو الديكوباج البارز.