عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يطمئن على الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي خلال العيد

ماجد نجم رئيس جامعة
ماجد نجم رئيس جامعة حلوان

تابع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى بدر الجامعي، خلال أيام عيد الأضحى، وشدد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

 

وأكد ماجد نجم، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية وقسطرة القلب والرعايات والقسم الداخلي.

 

وأشار ماجد نجم إلى أن المستشفي تواصل عملها خلال اجازة عيد الاضحي بكامل طاقمها الطبي لاستقبال الطوارئ.

ماجد نجم : جامعة حلوان تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة

وأضاف نجم أنه تقرر رفع الطوارئ بمستشفيات جامعة حلوان، ونبه على تواجد الأطباء والتمريض بضرورة التواجد في المستشفى الجامعي خلال إجازة عيد الأضحي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمترددين مع ضرورة حسن معاملة المرضى.

حتى نهاية أغسطس.. جامعة حلوان تتابع استقبال أوراق التقدم للدراسات العليا

جدير بالذكر انه نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورش "فن الديكوباج" للمبتدئين.

 

عقدت الورش الفنية أون لاين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك علي مدار يومين وشارك في الدورة التدريبية الأولى ( ٢١) متدرب، وشارك في الورشة التدريبية الثانية ( ٣٩) متدرب، وذلك تحت اشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها ابو حطب رئيس قسم رياض الأطفال، والدكتورة سامية نصيف توفيق استاذ مساعد مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.


ويعد فن الديكوباج هو فن استخدام الورق القديم لعمل لوحات فنية يتميز فن الديكوباج بأنه فن سهل رائع، إذ يمكن باستخدام خامات بسيطة وقديمة الحصول على لوحات فنية جميلة والحصول على قطعة أثاث بمظهر جديد مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، والتي تكتسب مظهرا فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، ويمكن تطبيقها على أسطح كثيرة مختلفة مثل الخشب، أو الكرتون، أو المعدن، أو الفخار، ويتفرع فن الديكوباج لثلاث أنواع هي نحت الفرنيش، نحت الزجاج، والديكوباج ثلاث الأبعاد أو الديكوباج البارز.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان مستشفى بدر الجامعى عيد الأضحى الخدمة الطبية للمرضى اخبار التعليم

ترشيحاتنا

الأطباء: ياسمين عبد العزيز تعاني من حالة نادرة من تشنج القولون

مصرع 3 أشخاص في انفجار سيارة ملاكى بطريق الإسماعيلية - السويس

أسعار فئات بيجو 3008 موديل 2021 الشكل الجديد | صور

إندونيسي مصاب بكورونا يتخفي في ثياب امرأة لصعود طائرة | تفاصيل

سامسونج تحدد تاريخ حدث Galaxy Unpacked 2021.. وهذه هي الأجهزة القادمة

الرئيس السيسي: جايين نشتغل عشان نغير بلدنا اللي تعبت من المشاكل|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

السيسي لرئيس الوزراء : أي تعديات على ترعة النوبارية لازم تتشال

أسعار البنزين الجديدة.. عقوبات رادعة لمخالفي تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

موعد خروجها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى عن حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ