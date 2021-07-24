شوقي: لم نعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة على التابلت لهذا السبب

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارا من احد اولياء امور طلاب الثانوية العامة عبر جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب بشأن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ل طلاب الثانوية العامة

حيث سأل ولي الامر : هو ليه المواد اللي مش بتضاف للمجموع ما كانش امتحانها ع التابلت في البيت؟ ، بما ان كده كده الطلبة بيحلوها في البيت !! ، عشان الوزارة كانت تحقق توفير للورق، ورضا للطلاب، وكان الطلاب حسوا ان تدريبهم على التابلت ماراحش هدر؟؟

ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا : لان امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة ، تتم على مستوى المديريات ، ولا يتم انتاجها من بنوك الاسئلة الجديدة

واضاف وزير التربية والتعليم : امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لم تعقد في المنزل إلا لظروف جائحة كورونا فقط .. والرضا لمن يرضى .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح روابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم .

وناشدت وزارة التربية والتعليم كل طالب من طلاب الثانوية العامة ، بضرورة الدخول على هذه الروابط وطباعة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع والإجابة عليها ثم تسليم بوكليت الامتحان للسيد رئيس لجنة السير في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات المواد خارج المجموع الدور الأول 2021 - لطلبة الثانوية العامة

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الاقتصاد

التربية الدينية الإسلامية

التربية الدينية المسيحية

التربية الوطنية

امتحانات المواد خارج المجموع الدور الأول 2021 - لطلبة الثانوية العامة ( المكفوفين )



الإحصاء

الاقتصاد

التربية الدينية الإسلامية

التربية الدينية المسيحية

التربية الوطنية

امتحانات المواد خارج المجموع الدور الأول 2021 - لطلبة الثانوية العامة ( حالات الدمج )



اعاقة حركية

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الاقتصاد

التربية الدينية الإسلامية

التربية الدينية المسيحية

التربية الوطنية



الشلل الدماغى



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الاقتصاد

التربية الدينية الإسلامية

التربية الدينية المسيحية

التربية الوطنية



بالنسبة للطلاب المكفوفين

تم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) ، وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة ، وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).