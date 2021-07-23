ليلة امتحانات الثانوية العامة.. خبيرة تربوية: الطالب لابد أن يعرف مواطن قوته وضعفه

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2021، غدا السبت الموافق 24 يوليو 2021، بعد أن كانت قد توقفت امتحانات الثانوية العامة لمدة خمسة ايام هى مدة إجازة عيد الاضحي المبارك، ويخوض غدآ طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتقدم الدكتورة روضة حمزة أبو الفضل الدكتوراه بإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان مجموعة من الإرشادات الهامة للأسر المصرية لتهيئة الطالب للمذاكرة الجيدة وتخفيف مظاهر الضغط على الطلاب قبل الامتحان .

وقدمت حمزة، مجموعة من الإرشادات الهامة الطلاب فى كيفية المذاكرة الجيدة فى الساعات القليلة التى تسبق الامتحان، فقالت إنه يجب على الطالب الاستذكار الجيد مع استغلال الوقت الذى يسبق الامتحان والمراجعة المنتظمة والاستعانة بحل نماذج من الامتحانات والاختبارات السابقة.

كما أشارت الدكتور روضة حمزة إلى أنه يجب على الطالب التغذية الجيدة فيتناول قبل الذهاب إلى الامتحان وجبة إفطار خفيفة ويكون حين يتناول الوجبة أن يتناولها فى هدوء دون استعجال أو تعجل، كما أشارت إلى أنه يجب خلال فترة الامتحانات التركيز على أكل الأغذية المحتوية على الفيتامينات مثل البيض والحليب لتعمل على زيادة ضخ الدم للمخ وأن يتم تناول وجبة العشاء مبكرا وتكون وجبة خفيفة.

واستطردت قائلة إنه يجب على الطالب أن يعرف مواطن القوة والضعف ولا يخدع نفسة ويعرف مسببات قلقة ويتغلب عليها.

واختتمت إرشاداتها أنه يجب على الطالب أن يكون هادئا وأن يزيد ثقته بنفسه ويعلم أن الامتحان هو موقف مثل أي موقف يمر به في الحياة وسيمر بهدوء.



ونفت وزارة التربية والتعليم وجود أي نية لديها لتأجيل امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة على خلفية استمرار إجازة عيد الأضحى المبارك ليوم السبت 24 يوليو 2021 بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

التعليم : امتحان الفيزياء مش بعبع

وناشد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة 2021 بعدم القلق الزائد من امتحان الفيزياء ، مؤكدا أن امتحان الفيزياء مثله مثل أي امتحان لن يخرج عن المنهج المدروس وسيراعى كافة مستويات الطلاب وسيخلو من أي أسئلة تعجيزية مثله مثل باقي امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وبالتالي لا يجب التعامل مع امتحان الفيزياء على أنه بعبع.

كما ناشد المصدر طلاب الثانوية العامة 2021، بضرورة الاهتمام بمراجعة الامتحانات التجريبية التي تم عقدها للطلاب قبل الامتحان النهائي ، بالإضافة للاهتمام بمتابعة مراجعات منصة حصص مصر و قناة مدرستنا 2 .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية باقي امتحانات الثانوية العامة 2021 في المواعيد التالية :

السبت 24 يوليو 2021 : امتحان الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الإثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).