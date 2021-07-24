قبل امتحان الفيزياء.. رسالة هامة من محافظة القاهرة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رسالة هامة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع انطلاق امتحان الفيزياء اليوم.

ناشد محافظ القاهرة الأهالي بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية.



وأضاف محافظ القاهرة فى بيان له أن جميع اللجان التى تجرى بها الإمتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا كما يتم بصفة دورية متابعة تواجد مرواح بكل اللجان وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .





وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .