بدء امتحان الفيزياء في جميع لجان الثانوية العامة 2021

لطلاب الشعبة العلمية ..

بدء منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” ، امتحان الفيزياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

و يبلغ اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين يؤدوا امتحان الفيزياء اليوم عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية ، ويستمر زمن امتحان الفيزياء من 10 صباحا لـ 1 ظهرا .

وقد حضر طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

وكان قد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان نتيجة الثانوية العامة لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان نتيجة الثانوية العامة لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة مجمعة كالمعتاد عن كل المواد خلال 10 أيام بحد أقصى من تاريخ انتهاء الامتحانات المقررة في 2 أغسطس المقبل، مُشيرةً إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي الذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل.

كواليس تصحيح امتحانات الثانوية العامة

ويتم تطبيق طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020/ 2021، لضمان تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب، حيث سيتم تصحيح أوراق "البابل شيت" بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي في المركز القومي للامتحانات والكنترولات

ويتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات، على أن يتم فرزها يدوياً لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أي مشكلات

و يتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة "البابل شيت"، ووضع ورقة "البابل شيت" بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، والذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.