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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل أعمال التطوير في منطقة مثلث ماسبيرو وموعد تسليم الوحدات

صدى البلد

قال نسيم سليم، مدير تنفيذ تطوير منطقة ماسبيرو، إن العمل على تطوير مثلث ماسبيرو بدأ في عام 2019، و الأولوية وجود سكن بديل ونوقير مباني لأهالي مثلث ماسبيرو.
 

وأضاف نسيم سليم" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة الإسكان البديل بالمنطقة تضم 4 أبراج، منهم إداري وآخر استثماري، واثنين للسكن البديل، وخلال 2021 سننتهي من التشطيبات وسيتم تسليم الوحدات الكنية.
 

وأوضح مدير تنفيذ تطوير منطقة ماسبيرو أن هناك 936 وحدة كسكن بديل لأهالي مثلث ماسبيرو، مشددا على أن العمل كان مستمرا طوال الـ 24 ساعة للانتهاء من بناء الأبراج، منوها بأن الدولة أوفت بوعودها للسكان.
 

وأشار إلى أن مساحة مثلث ماسبيرو تصل إلى 74 فدان، مضيفا: مبني الهيلتون والإذاعة والتلفزيون والخارجية ومبني متحف المركبات والقنصلية ومسجد أبو العلا من الأماكن التي لت تتغير وستبقى كما هي.

وأكد  أن المساحة المتبقية للتطوير تصل إلى 40 فدانا ونستهدف إنشاء مجموعة من الأبراج علها، منوها إلى أن الاستثمارات وصلت إلى 1.7 مليار.
 

الانتهاء من 80% من تطوير مثلث ماسبيرو
 

وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح وحدات ومحال مثلث ماسبيرو، الاستثمارية للجمهور، وذلك تزامناً مع الانتهاء من المرحلة الأولى "الإنشاءات الخرسانية" لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو، كما يتم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية، بالإضافة إلى انه تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، والانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية، والانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

ويتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا، كما تم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 دور و5 بوديوم و 2 جراج.


ومن جانبه قال المهندس نسيم سليم ، مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو ، إنه تم إزالة عدد كبير من العمارات والعشوائيات ، ومتبقي عدد قليل من المباني سيتم إزالتها ، معقبا : " لن يتم الإبقاء سوى على مبنى الإذاعة والتلفزيون وكل ماهو ملك للدولة أو أماكن أثرية ".

منطقة ماسبيرو مثلث ماسبيرو الإسكان البديل هيئة المجتمعات العمرانية اخبار التوك شو

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