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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. أمطار غزيرة تنعش الأجواء بولاية عبري .. صور

عمان
عمان

شهد العديد من ولايات سلطنة عمان هطول أمطار غزيرة من بينها قرى ولاية عبري اليوم السبت.

وقد شهدت الولاية هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، حيث تركزت على بلدة العارض وخدل وجرى على إثرها وادي العارض، وتسببت الأمطار في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وفقا لصحيفة الرؤية العمانية.

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وكانت أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في عمان قرارا  بتمديد سريان العمل بقرار السماح لحركة الأفراد والمركبات، ومزاولة أنشطة محلّات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائيّة والصحيّة ومحلات بيع الأعلاف في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يومي الخميس والجمعة 22 – 23 يوليو الحالي بحسب صحيفة أثير العمانية.

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عمان هطول أمطار غزيرة ولاية عبري بلدة العارض درجات الحرارة

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