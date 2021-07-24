مفيش حاجة اسمها فتى أحلام .. ماذا قالت منة شلبي عن زواجها؟

20 عام من الفن في حياة النجمة منة شلبي، والتي بدأت مسيرتها الفنية في عام 2001 في فيلم الساحر مع الراحل محمود عبد العزيز، ومن وقتها توالت أعمال منة شلبي ما بين أفلام وأعمال درامية وتطور كبير في أدائها وحتى في وزنها وشكلها .

يحل اليوم 24 يوليو عيد ميلاد منة شلبي الـ 38 ، ورغم نجاحها الهائل في مجال التمثيل ، لكنه الجانب الشخصي في حياتها مازال غامضاً، خاصة وأنها لم تتزوج حتى الآن، وهو السؤال الذي يتردد عليها باستمرار بحسب ما قالته منة شلبي في لقاء سابق لها .

سر عدم زواج منة شلبي

منة شلبي الفنانة الجميلة لا تؤمن بوجود فتى الأحلام، ولا ترفض مبدأ الزواج في نفس الوقت، لكنها تترك الأمر لترتيبات القدر والصدفة التي ستجمعها بشريك حياتها .

محبي منة شلبي قد يعتقدوا أنها ترفض الزواج لكنها تحدثت عن هذا الأمر باستفاضة خلال لقائها مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، حين سألتها عن سر عدم زواجها حتى الآن ، فقالت منة شلبي :" أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا ".

أيه مواصفات فتى أحلامك ؟ .. كان ذلك سؤال إسعاد يونس لـ منة شلبي، ليأتي ردها مفاجئ وغير متوقع ، فقالت منة شلبي :" والله معرفش وكل شئ نصيب، وأكيد هشوفه ، ومفيش حاجة إسمها فتى أحلام، ولا يوجد لدي مواصفات لمن أرغب الإرتباط به، ولكن لازم يتمتع بالطيبة والأصل والتربية الحسنة " .

وقالت منة شلبي لـ إسعاد يونس فيما يخص مسألة الزواج :" مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، وناس كتير لقيتها بتقولي مش هتلحقي تخلفي ولازم تتجوزي بسرعة " .