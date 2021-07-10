بعد ليه لأ 2 .. منة شلبى تستعد لـ تصوير الجريمة

تستعد الفنانة منة شلبى لتصوير فيلم “الجريمة”خلال الأيام المقبلة، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، و من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والفيلم تدور أحداثه في فترة السبعينات.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، وكوكبة مميزة من النجوم، وتدور أحداثه في فترة السبعينيات، وهو من إخراج شريف عرفة.



أحداث الحلقة 14 ليه لأ2

طرحت منصة شاهد vip، الحلقة 14 من مسلسل ليه لا بطولة الفنانة منة شلبى حيث جاءت الحلقة بالعديد من الأحداث.

وجاءت أحداث الحلقة لتحمل كثيراً من المواقف ومنها هروب يونس من ندى “منة شلبى” بعد أن شعر بالحزن نتيجة سماعه حوار بينها وبين شقيقها والذى كشف عن كثير من الأشخاص سوف يرفضون الزواج منها بسبب كفالتها له.

أما خالد شقيق ندى “منة شلبى” فقد حدث صلح بينه وبين زوجته بعد أن قام أشخاص بضربه أنتقاماً منه بسبب استرداده الأرض.

ومازالت هناك قطيعة بين ندى "منة شلبى وصلاح“ إلا أن طليقة الاخيرة قامت بارسال ابنتهما لتعيش معه مرة أخرى.

مسلسل ليه لأ2

مسلسل ليه لا 2 يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسّد الفنانة منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

وتدور أحداث المسلسل التى تلعب بطولته منة شلبي فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

إعلان وزارة التضامن عن ارقام الاطفال المكفولة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة كفالة الأطفال فى مصر بعد عرض مسلسل “ليه لأ2“ الذى يناقش ضمن أحداثه قضية كفالة الأطفال.

وصرحت التضامن بأن هناك ٢٧٠٠ طلب كفالة تبحثهم التضامن الآن، مضيفة أنها استقبلت أكبر طلبات كفالة تم تقديمها في عام واحد في تاريخ الوزارة.