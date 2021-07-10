عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ليه لأ 2 .. منة شلبى تستعد لـ تصوير الجريمة

منى شلبى
منى شلبى

تستعد الفنانة منة شلبى لتصوير فيلم “الجريمة”خلال الأيام المقبلة، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، و من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والفيلم تدور أحداثه في فترة السبعينات.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، وكوكبة مميزة من النجوم، وتدور أحداثه في فترة السبعينيات، وهو من إخراج شريف عرفة.
 

أحداث الحلقة 14 ليه لأ2

طرحت منصة شاهد vip، الحلقة 14 من مسلسل ليه لا بطولة الفنانة منة شلبى حيث جاءت الحلقة بالعديد من الأحداث.

 

وجاءت أحداث الحلقة لتحمل كثيراً من المواقف ومنها هروب يونس من ندى “منة شلبى” بعد أن شعر بالحزن نتيجة سماعه حوار بينها وبين شقيقها والذى كشف عن كثير من الأشخاص سوف يرفضون الزواج منها بسبب كفالتها له. 

 

أما خالد شقيق ندى “منة شلبى” فقد حدث صلح بينه وبين زوجته بعد أن قام أشخاص بضربه أنتقاماً منه بسبب استرداده الأرض. 

 

ومازالت هناك قطيعة بين ندى "منة شلبى وصلاح“ إلا أن طليقة الاخيرة قامت بارسال ابنتهما لتعيش معه مرة أخرى.

txt

ليه لا الحلقة 14.. يونس يهرب من منزل منة شلبى

txt

ليه لا الحلقة 13.. سارة عبد الرحمن تنتقم من أحمد حاتم بسبب منة شلبى

مسلسل ليه لأ2

مسلسل ليه لا 2  يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

وتجسّد الفنانة منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

 

وتدور أحداث المسلسل التى تلعب بطولته منة شلبي فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

 

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

 

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

 

إعلان وزارة التضامن عن ارقام الاطفال المكفولة

 

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة كفالة الأطفال فى مصر بعد عرض مسلسل “ليه لأ2“ الذى يناقش ضمن أحداثه قضية كفالة الأطفال.

 

وصرحت التضامن بأن هناك ٢٧٠٠ طلب كفالة تبحثهم التضامن الآن، مضيفة أنها استقبلت أكبر طلبات كفالة تم تقديمها في عام واحد في تاريخ الوزارة.

الفنان احمد عز منصة شاهد vip مسلسل ليه لا مريم نعوم مسلسل لية لا 2 الفنانة منة شلبي

ترشيحاتنا

عاجل | نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

الرئيس التونسي يشكر السيسي على إرسال شحنة مساعدات طبية لمواجهة كورونا

بعد جلسة مجلس الأمن.. التعامل مع أزمة سد النهصة وخطوات حلها

وكأن مآسي الحرب لا تكفي.. هل تعود أفغانستان إلى سجن طالبان المتزمت؟

إحلال السيارات اختياري وليس إجباري على أي مواطن.. تفاصيل

دار الإفتاء: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى 1442

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

رطوبة ودرجة حرارة عالية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

ضبط عامل دليفرى بتهمة اغتصاب شقيقته القاصر في المنوفيه

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ