سهلة جدا.. الكشف عن 3 طرق مبتكرة للتخلص من حرقة المعدة

يعانى عدد كبير من الناس من مشكلة حرقة المعدة فهى من أكثر المشكلات الصحية شيوعا فى العالم وتتسبب فى شعور الانسان بعدم الراحة وعدم القدرة على تناول الطعام وغيرها الكثير.

أعلنت الدكتورة فيكي بيترسون، خبيرة التغذية الأمريكية عن 3 طرق بسيطة تساعد فى التخلص من مشكلة حرقة المعدة.

وقالت “ فيكي ” فى تصريحات لها بمجلة “ Digital Journal ” أن السبب الرئيسي للمعاناة من حرقة المعدة المستمرة ناتج عن سوء التغذية وتناول الطعام بطريقة خاطئة بالإضافة الى السمنة وزيادة الوزن والتدخين والإجهاد العصبي.

وأضافت “ فيكي” أن من أسباب حرقة المعدة الغريبة هى اضطرابات النوم والأرق لذلك يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة، وارتفاع مستوى الكافيين في الجسم يهدد بالشعور بحرقة المعدة، كما يمكن أن تظهر الحرقة بسبب فتق الفرجة المريئية.

وقدمت “ فيكي” 3 طرق تساعد في التخلص من حرقة المعدة وهى: عدم ممارسة الرياضة على معدة فارغة، وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

وأكدت “ فيكي ” أن امتلاء المعدة بكميات كبيرة من الطعام من الممكن أن يتسبب في حدوث تشنجات فى الجهاز الهضمى والمعاناة من حرقة المعدة ، لذلك من المهم اتباع النصائح خاصة فيما يتعلق بتجنب الاستلقاء والنوم بعد تناول الطعام بوقت قصير لأنه يمكن أن يمنع تحرك الطعام بفعالية في المعدة والقولون.

موضحة أن المدة التى يجب أن ينتظرها الانسان بعد تناول الطعام وممارسة التمارين الرياضية يجب ألا تقل عن 30 دقيقة ويمكن أن تنتظر حتى 60 دقيقة قبل ممارسة التمارين الرياضية، وهذه القاعدة لا تنطبق على النشاط البدني الخفيف، مثل المشى واليوجا .