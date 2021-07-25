اليوم.. تعليم الكبار بعين شمس يواصل دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس، أن المركز يواصل دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تؤهل حاملها للعمل في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب داخل أو خارج مصر.

وأضاف السعيد، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدورة تعقد “أونلاين” عبر تطبيق “ZOOM” في الفترة من ( 1 يوليو - 12 اغسطس)، بواقع (60) ساعة تدريبية، أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع من الساعة (7 - 10) مساء بتوقيت القاهرة.



وأشار مدير مركز تعليم الكبار إلى أن تكلفة الدورة للمصريين (1800 جنيه مصري) ، ولغير المصريين (3700 جنيه مصري) شاملة التدريب والمادة العلمية وشهادتين باجتياز الدورة بنجاح معتمدتين من جامعة عين شمس باللغتين العربية والإنجليزية.



الاحتفال الرسمي بالعاصمة الصينية بكين لترقية فصل كونفوشيوس جامعة عين شمس



جدير بالذكر، شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مراسم الاحتفال الرسمي، لترقيه فصل كونفوشيوس جامعة عين شمس إلى معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، وذلك بحضور أكثر من 100 شخص من الجانبين المصري والصيني.

حضر مراسم الاحتفال من الجانب المصري الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، ومدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، الدكتورة إسراء عبد السيد حسن، الدكتور جان إبراهيم رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الألسن.

ومن الجانب الصينى حضر كلاً من جانج يانج رئيس مجلس إدارة الخان بان، وجاو لينج شان، نائب رئيس مجلس الخان بان، وليو لي، رئيس جامعة بكين للغات والثقافة، وفينج يونج شينج، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للنشر والتوزيع التعليمي، وتشيان شو خونج، رئيس جامعة خوادونج "جامعة شرق الصين للمعلمين"، ويانج دان، رئيس جامعة بكين للدراسات الأجنبية، و وانج بوا، نائب رئيس جامعة بكين، وتشين جي مين، نائب رئيس جامعة فودان، وشين شيوا سونج، نائب الأمين العام للجمعية الصينية للتبادل التعليمي الدولي، والدكتور يانج بين، نائب رئيس جامعة شيامن، ولي بي زي، رئيس مجلس إدارة شركة hankao لاختبارات اللغة الصينية الدولية.