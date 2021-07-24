رفقا بأولادكم.. خبير تعليم: 6 مصادر للضغوط النفسية علي طلاب الثانوية العامة

بعد وفاة طالبة

قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس إنه أثناء دخول الطلاب امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي؛ أصيبت طالبة بإغماء أثناء صعودها السلم للوصول إلي اللجنة مشيرا الي أن ذلك يرجع الي عدة مصادر أهمها الضغوط النفسية ومصدرها الأسرة خلال فترة الامتحانات.

وأكد الدكتور تامر شوقي لصدي البلد أن للأسرة دورا فعال خلال امتحانات الثانوية العامة لاحتواء الأبناء وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم خلال هذه الفترة العصيبة منوها بأن الضغوط النفسية تؤثر نفسيا وصحيا.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ألي أنه يوجد عدة مصادر تؤدي بالطالب الي ذلك وهي كالاتي :

1_ الضغوط النفسية

2_ ضغط وسائل الاعلام وتسليط الضوء الزائد

3_ شكل الامتحان الجديد بالنسبة الي الطلاب

4_ اعتبار الطالب ان الثانوية العامة سنة مسيرية

5_ افكار العائلة الخاطئة من حيث وجه المقاربة بين الاقارب

6_ صعوبة الامتحانات السابقة

وأوضح الدكتور تامر شوقي أنه يمكن معلاجة الضغوط النفسية علي الطلاب بمعلاجة المصادر التي تسبب ذلك ، مشددا علي ضرورة الابتعاد عن أجواء التوتر والقلق داخل الأسرة، ومشيرا إلى أنها تنعكس علي الطالب بالسلب ولن يؤدي الامتحان بشكل سليم.



وأضاف أن الطالب وهو ذاهب إلى الامتحان يجب أن يكون أخذ قسطا كافيا من النوم للحصول علي أكبر كمية من التركيز وعدم الإفراط في المنبهات، مؤكدا أن يبدأ الطالب بالسهل ثم الصعب.



وأشار شوقي إلى دور الأسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدا ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة.



وأضاف الدكتور شوقي أنه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر إلى أي معوقات توجد من حوله.



و قدم الدكتور تامر شوقي عدة نصائح للمراجعة اثناء فترة امتحانات الثانوية العامة:

1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة

2_البعد عن التوتر والقلق

3_ مراجعة المادة الدراسية

4_التسميع الشفوي والتحريري

5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح

6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر

7_ عدم الإفراط في المنبهات

8 أخذ وقت كاف من الراحة

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم .

وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لصدي البلد إنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول.

و قال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه؛ أصيبت طالبة بإغماء أثناء صعودها السلم للوصول إلي اللجنة.

وأضاف "سويد"، أن الطالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات.

وتابع أن وفاة الطالبة كانت قبل ربع ساعة من دخولها الامتحان، حيث تعرضت لحالة إغماء، وتم نقلها فورا إلي المستشفى، وتبين وفاتها داخل المستشفي.

وأوضح أن الطالبة تعرضت لأزمة قلبية قبل دخول الامتحان وأعلن الأطباء وفاتها داخل مستشفي منوف.