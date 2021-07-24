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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: استقبلنا 4 ملايين زائر في إجازة عيد الأضحى .. فيديو

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مشاهد الازدحام التي شهدتها شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي خلال إجازة عيد الأضحى  قائلاً : "لدينا حصر بالزوار لشواطئ المحافظة  والمفاجأة أن متوسط الزوار اليومي خلال الأربعة أيام الماضية بلغ مليون نسمة وقبل العيد بيوم بلغ متوسط أعداد الزوار 800 ألف نسمة ثم إزدادوا خلال أيام العيد الأربعة لمتوسط 900 ألف إلى مليون نسمة كمتوسط يومي".


وأوضح في مداخلة  هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن أتوبيسات المحافظات المجاورة  كانت تقل ضيوف المحافظة في الاجازات.

مشيراً إلى أن  محافظة الإسكندرية لديها 66 شاطئا، وسبب  الازدحام في الشواطئ حرمان الناس من  النزول للشواطئ خلال العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.

 

وقال الشريف: " عشان كده كان فيه إقبال وإزدحام كبير ..المحافظة كان فيها إلتزام كبير وبشكل كامل لكن أعداد الزوار خلال الموسم  الحالي  كانت رهيبة وكبيرة ولم نرها منث سبع أو ثماني سنوات فهي زيادة  غير عادية ".


أكمل: " لكن رغم  تلك الزيادة المطّردة في أعداد الزوار إحنا ملتزمين جدا بالإجراءات الاحترازية والمخالفين من مؤجري الشواطئ يتم تحرير محاضر لهم حال المخالفة خلال  الأسبوع الماضي فقط حررنا 12 محضراً ضد مخالفي  الإجراءات الاحترازية في إدارة الشواطئ المؤجرة ".

محافظ الاسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية كلمة أخيرة لميس الحديدي إقبال عدد كبير من المصطافين

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