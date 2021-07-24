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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القاهرة تستضيف فعاليات منتدي الأعمال المصري الليبي سبتمبر المقبل

منتدي الاعمال المصري
منتدي الاعمال المصري الليبي

تستضيف مدينة القاهرة في الفترة من 13 حتي 14 سبتمبر المقبل؛ فعاليات منتدى الاعمال المصري اللیبي تحت شعار " ليبيا ومصر نحو شراكة استراتيجية"، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخصوصا ملف اعادة اعمار ليبيا.


ويستهدف المنتدي خلال جلساته لتبادل الأفكار والفرص والخبرات، وتعزیز العلاقات بین الجانبين، وإنشاء مشاریع مشتركة جدیدة في عملیة إعادة إعمار لیبیا و زیادة التبادل التجاري، للشركات والجھات المشاركة  ولقاء صناع القرار والمؤسسات والشركات والشركاء المحتملین في قطاعاتھم الإنتاجیة والتجاریة والخدمیة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية B2B .

سعفان والعابد يبحثان آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا

شعبة المقاولات: الشركات المصرية مستعدة لإعادة إعمار ليبيا


ويضم المنتدي شركات  عاملة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجیا البناء، ومواد التشیید والبناء، والحدید الصلب، والاثاث والمفروشات والاضاءة والدیكور، والصناعات الزراعیة الغذائیة، والزراعة، والمنسوجات والملابس، وشركات المقاولات الكبرى لتنفیذ الإسكان ومشروعات المیاه والصرف الصحي، والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستیة، والرعایة الصحیة، والإعلان والدعایة والتدریب، والریاضة، والترفیه والثقافة، والسیاحة.


ومن المقرر ان يتم عرض توصيات المنتدي علي الدكتورمصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  و مركز تنمیة الصادرات المصریة وھیئة التنمیة الصناعیة والمجالس التصدیریة ، وبالتنسیق مع ھیئة الاستثمار واتحاد الصناعات المصریة والاتحاد العام للغرف التجاریة والوزارات والھیئات المصریة ومنظمات الاعمال المعنیة بتنمیة التجارة والاستثمار مع دولة لیبیا الشقیقة


 

 

 

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