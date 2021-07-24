خالد شعيب : مطروح استقبلت 2 مليون مواطن خلال أيام العيد

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين علي شواطئ مطروح خلال أجازة عيد الأضحي.

وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" محافظة مطروح إستقبلت 2 مليون مواطن خلال اجازة عيد الاضحي".

وأردف:" سعيدة بعودة حركة السياحة مرة اخري مع الاخذ بالإجراءات الإحترازية اللازمة، لافتا إلي أن كل الشواطئ بها أرقام غرفة خدمة المواطنين بالمحافظة للتواصل ومساعدة المواطنين".

اقرا ايضا

. محافظ مطروح: نسب إشغال مرتفعة خلال فترة الإجازة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه هناك انتعاشة للسياحة الداخلية داخل المحافظة خاصة في إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خالد شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك إقبال من السياحة الخارجية على مطروح ووصلت حتى الآن 8 رحلات شارتر على متنها حوالي 1250 سائحا أجنبيا".



وتابع خالد شعيب:" لدينا إقبال متواصل ومستمر للسياحة الداخلية لـ المصريين على محافظة مطروح بما يقرب من 2 مليون مصري".



وتابع خالد شعيب:" الفنادق داخل المحافظة كانت نسبة الإشغال بها كاملة العدد داخل المحافظة خلال إجازة العيد""، مضيفا:" المحافظة شهدت إقبال كبير ونسب الإشغال كانت مرتفعة".

واكمل خالد شعيب:" المحافظة قامت بحملة نظافة على كل شواطئ مطروح لاستقبال المصريين خلال إجازة عيد الأضحى، ونهتم برفع كفاءة الشواطي والمزارات داخل محافظة مطروح مثل شواطئ عجيبة وروميل والغرام، وحمام كليوباترا ".



المنشآت السياحية

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه خلال عيد الأضحى المبارك خرجت أعداد كبيرة من المصريين في إجازات في مختلف المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عادل المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" السياحة الداخلية في مصر خلال فترة عيد الأضحى المبارك شهدت انتعاشة".

وتابع عادل المصري:" معظم مناطق رواج السياحة الداخلية كانت في الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والإسكندرية "، مضيفا:" خلال عيد الأضحى كان هناك فنادق وصلت نسبة الإشغال بها كاملة العدد ووصلت لـ 100% خاصة في الإسكندرية والساحل الشمالي ".



نسب الإشغال بفنادق الغردقة



ارتفعت نسب الإشغال السياحى بالفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر وأصبحت كاملة العدد خلال إجازة عيد الأضحى بنسب الإشغالات التى سمح بها مجلس الوزراء، وفقًا للشروط التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بحسب الحجوزات المؤكدة، وسط ارتفاع فى الأسعار لأول مرة منذ إعادة تشغيل الفنادق منتصف مايو الماضى، ووصل سعر الغرفة فى عدد القرى الشهيرة إلى نحو ٣ آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة، وفى الفنادق بين 1800 و3 آلاف جنيه، بسبب زيادة إقبال المصريين على قضاء الإجازة بالغردقة.



وقررت وزارتا الصحة والسياحة إرسال لجان تفتيش إلى القرى والفنادق، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومراقبة الخدمات المقدمة للنزلاء، والتفتيش على جودة الأغذية والمشروبات.