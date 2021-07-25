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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 671 حصان .. أودي RS Q e-tron تشارك في رالي داكار

بقوة 671 حصان ..
بقوة 671 حصان .. اودي RS Q e-tron تشارك في رالي داكار

كشفت شركة اودي الألمانية عن نسختها الكهربائية الجديدة RS Q e-tron، و التي من المقرر ان تنافس داخل فعاليات رالي داكار نسخة 2022، و يبدو أن اودي تنافس بقوة من خلال هذه السيارة، لما تأتي به من قدرات قوية تتماشى به مع احدث التقنيات الكهربائية المقدمة في مجال تصنيع السيارات.

مواصفات اودي RS Q e-tron الكهربائية 

 

دعمت السيارة اودي RS Q e-tron الكهربائية بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يعمل كمولد لإعادة شحن البطاريات، حيث يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 671 حصان، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات تتمكن السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.5 ثانية.

و تحتوي السيارة اودي RS Q e-tron على بطارية سعة 50 كيلووات في الساعة، تزن 370 كيلوجرام، تستطيع أن تزود المحركات الخلفية و الامامية بالطاقة المطلوبة، و تعد هذه البطارية هي نفس النسخة المقدمة داخل السيارة e-tron FE07 فورملا E، مع تعديلات بسيطة كونها لنسخة راليات و ليست سباقات فورمولا، و تعتبر تحدي كبير لقطع السيارة مسافات تبلغ 800 كم وسط تحديات الصحراء.

تأتي السيارة بإطلالة قوية حيث تعتمد على مصابيح LED، و مقدمة بارزة، مع عجلات كبيرة الحجم ذات نقشات بارزة و غائرة و التي تمنحها افضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، مدعومة بجنوط 17 بوصة، بالإضافة إلى زجاج امامي منحدر، و هوايات ضخمة في الناحية العلوية، و التي تعمل على تبريد منظومة المحركات الكهربائية، مع فتحات تهوية خلفية، و زعنفة القرش التي تتوسط الناحية الخلية من السيارة.

أودي RS Q e-tron بسبب انقطاع الكهرباء شركة أودي الألمانية مواصفات اودي RS Q e-tron الكهربائية

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