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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد فتح التبرع لسد النهضة.. استاذ علوم سياسية: آبي أحمد يحاول تقليد المصريين

ابي احمد
ابي احمد

قال الدكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية، إن من يتصور أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، سوف يتراجع عن مشروع سد النهضة فهو «واهم»، لأنه يعتبره مجده الشخصي والنجاه الوحيدة من الفشل السياسي بصرف النظر عن حقوق دولتي المصب.


وأضاف خلال استضافته ببرنامج «من أول وجديد» المذاع على فضائية « الحدث» وتقدمه الإعلامية «نيفين منصور»، أن آبي احمد يريد أن يخلق حالة من التلاحم بين الإثيوبيين والمشروع؛ ويحاول تقليد فكرة مشاركة المصريين في شق قناة السويس الجديدة بفتح باب التبرع لسد النهضة.


وتابع أن آبي أحمد يكذب على الإثيوبيين ويوهمهم بتحسين الحياة؛ لافتا إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا مضعية للوقت لأنهم لا يسعون إلى الوصول إلى اتفاق ملزم.


وأشار إلى أن وجود سرائيل في الاتحاد الافريقي بصفة المراقب مما يتيح لها التفاعل مع القضايا الأفريقية من بينها سد النهضة .


وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا، وفق تصريحات للطرفين.

وأعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، عن إطلاق منصة رسمية لجمع التبرعات من الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل استكمال بناء سد النهضة.

وأعادت وزارة الري الإثيوبية مشاركته على حسابها في "تويتر"، مطالبة الإثيوبيين من جميع أنحاء العالم بالتبرع لصنع تاريخ جديد للجيل الحالي والأجيال القادمة، حسب تعبيرها.
 

حسن سلامة استاذ العلوم السياسية من أول وجديد أبي أحمد الاتحاد الافريقي نيفين منصور التبرعات من الإثيوبيين سد النهضة

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