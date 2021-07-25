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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب طبيعي يمنع الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان

تتمتع بعض العصائر بقدرات وقائية كيميائية، يمكنها أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان وتقلل من ضغط الدم.
  

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دراسة: نقص الأوميجا 3 يقصر ​​العمر أكثر من التدخين

مشروب طبيعي يمنع الإصابة بالسرطان وتحسين الإدراك

 

أكدت راسة نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة، التأثيرات الوعائية للنترات الغذائية الموجودة في جذر الشمندر، حيث تساعد في خفض ضغط الدم، وتثبيط تراكم الصفائح الدموية، والحفاظ على الخلل البطاني أو تحسينه، وتحسين أداء التمارين لدى الأفراد الأصحاء والمرضى الذين يعانون من أمراض الشرايين الطرفية.

وأضافت الدراسة، أن الأنظمة الغذائية التقليدية اليابانية والمتوسطية صحية بشكل عام، كلاهما مرتبط بانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسات أن مستخلص الشمندر الأحمر له تأثيرات وقائية في خطوط الخلايا السرطانية المختلفة، مثل البروستاتا والثدي والكبد والرئة والمريء والجلد.

"تُعزى تأثيرات الشمندر (عصير) بشكل عام البيتانين، المكون الرئيسي للبيتايسانين ، الذي يحتوي على نشاط قوي مضاد للأكسدة، وهو مرتفع بشكل خاص في مستخلصات بيتا لاين التي تم الحصول عليها من مزارع الجذور المشعرة من جذر الشمندر الأحمر.

"قد يمثل جذر الشمندر مصدرًا آمنًا بشكل خاص للنترات الغذائية ، مع إمكانية تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بدلاً من زيادتها، وحقق عصير الشمندر درجة كبيرة من القبول كدواء بديل لمرضى السرطان.


ووجدت دراسات أخرى أنه من خلال زيادة أكسيد النيتريك باستهلاك الأطعمة الغنية بالنترات مثل عصير الشمندر، فإنه يوفر فرصة علاجية للحد من التدهور القلبي الوعائي والتمثيل الغذائي، والمعرفي الذي يُلاحظ عادةً مع تقدم العمر.

يساعد عصير الشمندر أيضًا مع الميكروبيوم ويحسن علامات صحة القلب والدماغ.

 
نصائح غذائية أساسية أخرى


من الضروري تناول كميات أقل من الدهون المشبعة والسكر والملح.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن كثرة الدهون المشبعة يمكن أن تزيد من كمية الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب".

الدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والجبن.

يرتبط تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار ، المعروف باسم الكوليسترول "الضار".

هذه مادة شمعية يمكن أن تسد الشرايين ، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن تناول الكثير من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو الإصابة بسكتة دماغية".

مصدر المعلومات موقع اكيسرس. 

طول العمر خطر الإصابة بالسرطان المشروبات الأطعم ضغط الدم

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