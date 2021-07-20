دراسة: نقص الأوميجا 3 يقصر ​​العمر أكثر من التدخين

كشفت دراسة جديدة، أجريت مؤخرا عن أهمية الـ"أوميجا 3" من قبل باحثين في جامعة جيلف بكندا، عن أن نقص الـ أوميجا 3 في النظام الغذائي؛ يمكن أن يقصر الحياة أكثر من التدخين.

أضرار نقص أوميجا 3





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن التدخين قلل من متوسط ​​العمر المتوقع لمدة 4 سنوات ، في حين أن المستويات المنخفضة من الأحماض الدهنية او الأميجا 3 الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل، يمكن أن تقللها بمقدار 5 سنوات.



وأوضح الباحثون، أن الأوميجا 3 مفيد للقلب ويقلل من تجلط الدم، ويعتبر المستوى الجيد من أوميجا 3 من ثمانية بالمائة أو أعلى، والمتوسط ​​بين أربعة وثمانية بالمائة والمنخفض أربعة بالمائة وأقل، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور مايكل ماكبيرني ، من جامعة جيلف في كندا، ان متوسط ​​مؤشر الأوميجا 3 أكبر من ثمانية في المائة ، فإن العمر المتوقع هو حوالي خمس سنوات أطول.

أضرار نقص الأوميجا 3



وأكد ماكبيرني، أن الخيارات الغذائية التي تغير مؤشر الأوميجا 3 قد تطيل العمر؛ حيث أن قياس الأحماض الدهنية يمكن أن يتنبأ بالوفيات بشكل مشابه لعوامل الخطر القياسية.



وقال المؤلف المشارك الدكتور بيل هاريس، رئيس معهد أبحاث الأحماض الدهنية، إن تركيزات الأحماض الدهنية والـ أوميجا 3 لخلايا الدم الحمراء مفيدة مع مرضى ضغط الدم والتدخين وحالة مرض السكري.



وأفاد الباحثون في الدراسة، بأن خيارات نمط الحياة يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر نقص الأوميجا 3، وقد يكون مفيدًا أيضًا للوقاية من اعتلال الصحة وتأخير الوفاة وإجراء تقييمات لنهج العلاج.