طريقة عمل السلمون الآسيوي المشوي

يعتبر السلمون من الأسماك الغنية التى تحتوي على البروتين وأوميغا 3 الأحماض الدهنية وفيتامين "D"، كما أن هناك العديد من الفوائد من تناول سمك السلمون الأسماك، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل سلمون السمك المشوي.
مكونات
صلصة الصويا: نصف كوب
عصير برتقال: ربع كوب (طازج)
ثوم: 3 فصوص (مطحون)
زنجبيل: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
عسل: ملعقتان كبيرتان
فيليه سلمون: 500 جرام
زيت زيتون: ملعقة كبيرة
زيت سمسم: 2 ملعقة صغيرة
2. أخرجي ربع كوب من الصلصة واتركيها جانبًا.
3. اخلطي ربع كوب من الصلصة مع السلمون في وعاء ، غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.
4. نضع السلمون في طبق فرن ونضعه في فرن متوسط الحرارة لمدة 8 دقائق.
5. أخرجي الطبق من الفرن وضعي الكمية المتبقية من الصلصة فوقه وأعيديها إلى الفرن لمدة 7 دقائق.
6. أخرجي الطبق من الفرن ورشي بذور السمسم فوقه وقدميه ساخنًا مع الأرز أو الخضار حسب الرغبة.