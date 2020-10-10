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مرأة

طريقة عمل السلمون الآسيوي المشوي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
طريقة عمل السلمون
طريقة عمل السلمون الآسيوي المشوي
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أسماء عبد الحفيظ

يعتبر السلمون من الأسماك الغنية التى تحتوي على البروتين وأوميغا 3 الأحماض الدهنية وفيتامين "D"، كما أن هناك العديد من الفوائد من تناول سمك السلمون الأسماك، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل سلمون السمك المشوي. 

مكونات

صلصة الصويا: نصف كوب

عصير برتقال: ربع كوب (طازج)
ثوم: 3 فصوص (مطحون)
زنجبيل: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
عسل: ملعقتان كبيرتان
فيليه سلمون: 500 جرام
زيت زيتون: ملعقة كبيرة
زيت سمسم: 2 ملعقة صغيرة

قشر الليمون: نصف ملعقة صغيرة
سمسم: ملعقة كبيرة

كيفية تحضير وصفة السلمون المشوي الآسيوي
1. اخلطي صلصة الصويا وعصير البرتقال والثوم وقشر الليمون والزنجبيل وزيت الزيتون وزيت السمسم والعسل في وعاء واخلطيهم جيدًا.

2. أخرجي ربع كوب من الصلصة واتركيها جانبًا.

3. اخلطي ربع كوب من الصلصة مع السلمون في وعاء ، غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

4. نضع السلمون في طبق فرن ونضعه في فرن متوسط ​​الحرارة لمدة 8 دقائق.

5. أخرجي الطبق من الفرن وضعي الكمية المتبقية من الصلصة فوقه وأعيديها إلى الفرن لمدة 7 دقائق.

6. أخرجي الطبق من الفرن ورشي بذور السمسم فوقه وقدميه ساخنًا مع الأرز أو الخضار حسب الرغبة.

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