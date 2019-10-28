نقدم لكم طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير سمك سلمون بصوص الترياكي

سلمون زيت

خضار مشكل ملح – فلفل

جنزبيل

صويا صوص

ثوم

بصل

سكر

بطاطس

شبت ليمون

طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي

* تبلي السلمون بالشبت ثم ضعيه في طاسة بها زيت ساخن ليقلى ثم اضيفي السكر والبصل المفروم والثوم المفروم والجنزبيل المفروم

* ارفعي السلمون من الطاسة وضعي فيها صويا صوص

* اعيدي السلمون مرة أخرى ثم اسلقي الخضروات في ماء وملح وقدميها مع السلمون.

