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طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:24 م
طريقة عمل سمك سلمون
طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سمك سلمون بصوص الترياكي
سلمون زيت
خضار مشكل ملح – فلفل
جنزبيل
صويا صوص
ثوم
بصل
سكر
بطاطس
شبت ليمون
طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي
* تبلي السلمون بالشبت ثم ضعيه في طاسة بها زيت ساخن ليقلى ثم اضيفي السكر والبصل المفروم والثوم المفروم والجنزبيل المفروم
* ارفعي السلمون من الطاسة وضعي فيها صويا صوص
* اعيدي السلمون مرة أخرى ثم اسلقي الخضروات في ماء وملح وقدميها مع السلمون.
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