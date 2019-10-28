نقدم لكم طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سمك سلمون بصوص الترياكي
سلمون زيت
خضار مشكل ملح – فلفل
جنزبيل
صويا صوص
ثوم
بصل
سكر
بطاطس
شبت ليمون
طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي
* تبلي السلمون بالشبت ثم ضعيه في طاسة بها زيت ساخن ليقلى ثم اضيفي السكر والبصل المفروم والثوم المفروم والجنزبيل المفروم
* ارفعي السلمون من الطاسة وضعي فيها صويا صوص
* اعيدي السلمون مرة أخرى ثم اسلقي الخضروات في ماء وملح وقدميها مع السلمون.
مقادير سمك سلمون بصوص الترياكي
سلمون زيت
خضار مشكل ملح – فلفل
جنزبيل
صويا صوص
ثوم
بصل
سكر
بطاطس
شبت ليمون
طريقة عمل سمك سلمون بصوص الترياكي
* تبلي السلمون بالشبت ثم ضعيه في طاسة بها زيت ساخن ليقلى ثم اضيفي السكر والبصل المفروم والثوم المفروم والجنزبيل المفروم
* ارفعي السلمون من الطاسة وضعي فيها صويا صوص
* اعيدي السلمون مرة أخرى ثم اسلقي الخضروات في ماء وملح وقدميها مع السلمون.