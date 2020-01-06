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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة أمريكية وبطاطس شيبس

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:01 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكي
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اسماء محمد
تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.

نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل سلمون بالعسل والصويا صوص للشيف شربيني
مقادير سلمون بالعسل والصويا صوص
سلمون
عسل
صويا صوص
ثوم
ليمون
كزبرة خضراء
جنزبيل طازج
زبدة
نودلز
ملح فلفل

طريقة تحضير سلمون بالعسل والصويا صوص
* اعصري الليمون على قطع السلمون
* في كبة كهربائية افرمي الثوم مع جنزبيل طازج وصويا صوص وليمون مقطع وملح وفلفل وكزبرة خضراء
* تبلي قطع السلمون بالخليط المفروم و ضعي قطع السلمون في طاسة ساخنة مع زبدة على النار حتى تحمر من الجانبين
* اضيفي عسل النحل واتركيها حتى تنضج و قدميها مع نودلز أو الخبز.

طريقة عمل سلطة امريكية للشيف شربيني
مقادير سلطة امريكية
خس
ذرة
خيار
زيتون أخضر
بقدونس
نعناع
للصوص:
شبت
بصل
ثوم
مستردة
مايونيز
ملح
عصير ليمون
زيت زيتون

طريقة عمل سلطة امريكية:
* اخلطي مكونات السلطة مع بعضها
* اخلطي مكونات الصوص مع بعضها وافرميها باستخدام كبة كهربائية
* صبي الصوص على السلطة وقدميها.

طريقة عمل بطاطس شيبس لنجلاء الشرشابى
مقادير بطاطس شيبس
بطاطس شيبس
زيت
خل
ملح
فلفل أسود
كمون ناعم
بودرة ثوم
بودرة بصل

طريقة عمل بطاطس شيبس:
* قطعى البطاطس حلقات رفيعة ثم ضعيها فى الماء المضاف له الخل
* إقلى البطاطس فى الزيت فى القلاية
* اخلطي البطاطس بالملح والفلفل الأسود والتوابل وقلبيها للتخلص من التوابل الزائدة ثم قدميها
هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس
هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس
هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس
هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس هنتعشى ايه النهاردة .. سلمون بالعسل والصويا صوص وسلطة امريكية و بطاطس شيبس
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