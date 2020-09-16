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أضرار أوميجا 3 بلس.. والجرعات اليومية للرجال والنساء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
اضرار اوميجا 3 بلس
اضرار اوميجا 3 بلس
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آية التيجي
تحتوي اوميجا 3 على الأحماض الدهنية والتي لها العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر، إلا أنه لا يجب الإكثار منه لتجنب اضرار اوميجا 3 بلس، ويمكن الحصول على الأوميجا 3 من الأسماك أو من المكملات الغذائية، إلا أن أضرار اوميجا 3 بلس  تحدث عند استهلاك كميات كبيرة منها.


وعند استهلاك كميات كبيرة من اوميجا 3، فقد يتسبب هذا الأمر في الإصابة بـ اضرار اوميجا 3 بلس بشكل عام؛ حيث توصي معظم هذه المنظمات بحد أدنى من 250-500 مجم مجمعين من EPA و DHA يوميًا للبالغين الأصحاء.

ويوصي في الغالب بكميات أكبر من اوميجا 3 لبعض الحالات الصحية، بحيث يصل استخدام حمض ألفا لينولينيك إلى 1.6 جرام يوميًا للرجال و 1.1 جرام يوميًا للنساء.

وكشفت إدارة الغذاء والدواء (FDA)، أن من بين أضرار أوميجا 3 بلس التي تحتوي على EPA و DHA واستهلاك كميات مفرطة منها تتخطى  3000 مجم في اليوم يمكن ان يؤدي إلى الإصابة بـ ترقق الدم أو نزيفًا مفرطًا لدى بعض الأشخاص.

ولهذا السبب ، تشجع العديد من المنظمات الأشخاص الذين يخططون لإجراء عمليات جراحية على التوقف عن تناول مكملات أوميغا 3 قبل أسبوع إلى أسبوعين من إجراء العملية الجراحية، لتجنب اضرار اوميجا 3 بلس.
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