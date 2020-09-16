أضرار أوميجا 3 بلس.. والجرعات اليومية للرجال والنساء

حمض ألفا لينولينيك إلى 1.6 جرام يوميًا للرجال و 1.1 جرام يوميًا للنساء.

ويوصي في الغالب بكميات أكبر من اوميجا 3 لبعض الحالات الصحية، بحيث يصل استخدام