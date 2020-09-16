أضرار أوميجا 3 بلس.. والجرعات اليومية للرجال والنساء

تحتوي اوميجا 3 على الأحماض الدهنية والتي لها العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر، إلا أنه لا يجب الإكثار منه لتجنب اضرار اوميجا 3 بلس، ويمكن الحصول على الأوميجا 3 من الأسماك أو من المكملات الغذائية، إلا أن أضرار اوميجا 3 بلس تحدث عند استهلاك كميات كبيرة منها.
وعند استهلاك كميات كبيرة من اوميجا 3، فقد يتسبب هذا الأمر في الإصابة بـ اضرار اوميجا 3 بلس بشكل عام؛ حيث توصي معظم هذه المنظمات بحد أدنى من 250-500 مجم مجمعين من EPA و DHA يوميًا للبالغين الأصحاء.
ويوصي في الغالب بكميات أكبر من اوميجا 3 لبعض الحالات الصحية، بحيث يصل استخدام حمض ألفا لينولينيك إلى 1.6 جرام يوميًا للرجال و 1.1 جرام يوميًا للنساء.
وكشفت إدارة الغذاء والدواء (FDA)، أن من بين أضرار أوميجا 3 بلس التي تحتوي على EPA و DHA واستهلاك كميات مفرطة منها تتخطى 3000 مجم في اليوم يمكن ان يؤدي إلى الإصابة بـ ترقق الدم أو نزيفًا مفرطًا لدى بعض الأشخاص.
ولهذا السبب ، تشجع العديد من المنظمات الأشخاص الذين يخططون لإجراء عمليات جراحية على التوقف عن تناول مكملات أوميغا 3 قبل أسبوع إلى أسبوعين من إجراء العملية الجراحية، لتجنب اضرار اوميجا 3 بلس.