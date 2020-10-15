AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حضري السلمون الآسيوي المشوي بمذاق لا يقاوم

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:39 ص
طريقة عمل السلمون
طريقة عمل السلمون الآسيوي المشوي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول السلمون، وبالأخص السلمون المشوي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضيره بأبسط الخطوات. 

يعتبر السلمون من الأسماك الغنية التى تحتوي على البروتين وأوميغا 3 الأحماض الدهنية وفيتامين "D"، كما أن هناك العديد من الفوائد من تناول سمك السلمون الأسماك، لذلك كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل سلمون السمك المشوي.


مكونات

صلصة الصويا: نصف كوب
عصير برتقال: ربع كوب (طازج)
ثوم: 3 فصوص (مطحون)
زنجبيل: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
عسل: ملعقتان كبيرتان
فيليه سلمون: 500 جرام
زيت زيتون: ملعقة كبيرة
زيت سمسم: 2 ملعقة صغيرة
قشر الليمون: نصف ملعقة صغيرة
سمسم: ملعقة كبيرة

كيفية تحضير وصفة السلمون المشوي الآسيوي
1. اخلطي صلصة الصويا وعصير البرتقال والثوم وقشر الليمون والزنجبيل وزيت الزيتون وزيت السمسم والعسل في وعاء واخلطيهم جيدًا.

2. اخرجي ربع كوب من الصلصة واتركيها جانبًا.

3. اخلطي ربع كوب من الصلصة مع السلمون في وعاء، غطيها وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

4. نضع السلمون في طبق فرن ونضعه في فرن متوسط ​​الحرارة لمدة 8 دقائق.

5. اخرجي الطبق من الفرن وضعي الكمية المتبقية من الصلصة فوقه وأعيديها إلى الفرن لمدة 7 دقائق.

6. اخرجي الطبق من الفرن ورشي بذور السمسم فوقه وقدميه ساخنًا مع الأرز أو الخضار حسب الرغبة.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوى

وصفات طبخ الدجاج

طريقة تحضير صلصة البيتزا "الإيطالية والتونسية والسورية"

طريقة عمل اللحمة المشوحة

طريقة عمل السلمون الآسيوي المشوي

ترشيحاتنا

دعاء الاستيقاظ من النوم.. حرص رسول الله عليه

أفضل طريقة للتغلب على الكسل فى الصلاة

مرتضى منصور يتساءل: هل تحق مشاركة الشناوي أمام طلائع الجيش؟

اليوم.. تشييع جنازة فتاة المعادي من مسجد السيدة نفيسة ودفنها بمقابر الأسرة

ننشر الصور الأولى للمتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي

أسعار العملات الأجنبية والدولار في مصر اليوم الخميس 15-10-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع.. سيارة تصدم سيدة أثناء تعرضها للسحل على يد لصين بالأرجنتين.. فيديو

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان هنا الزاهد في أحدث ظهور لها

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث