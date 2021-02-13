ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند المركب على وفرة من الأحماض الدهنية والبروتينات التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتوفر فوائد صحية لا تعد ولا تحصى.





ونعرض اهم فوائد زيت جوز الهند واضراره وذلك وفقا لما أورده موقع " thestreet ".





10 فوائد لزيت جوز الهند

هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن زيت جوز الهند يقدم بعض الفوائد الصحية ، داخليًا وخارجيًا.





1. زيادة في نسبة الكولسترول الجيد

يقال إن زيت جوز الهند يرفع مستوى الكوليسترول الجيد بشكل متواضع .





2. جيد لسكر الدم ومرض السكري

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند في خفض مستويات السمنة في الجسم وأيضًا محاربة مقاومة الأنسولين - وهي المشكلات التي تؤدي غالبًا إلى مرض السكري من النوع الثاني.









3. يساعد في محاربة مرض الزهايمر

يساعد مكون MCFA في زيت جوز الهند - خاصةً إنتاجه من الكيتونات بواسطة الكبد - في إصلاح وظائف المخ لدى مرضى الزهايمر.





4. يساعد في وقف أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

نظرًا لأن زيت جوز الهند يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، فإن ذلك يساعد على زيادة الكوليسترول HDL (أو "الجيد") لدرء أمراض القلب وخفض نسبة الدهون الثلاثية العالية. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم زيت جوز الهند أيضًا بعمل رائع وصحي للقلب - فهو يساعد على تحويل الكولسترول السيئ إلى كولسترول جيد.





5. يساعد في صحة الكبد

يحمي زيت جوز الهند أيضًا من أي ضرر يلحق بالكبد ، كما يساعد في علاج التهابات المسالك البولية.





6. يعزز الطاقة

يزيد زيت جوز الهند غير المكرر أيضًا من الطاقة والقدرة على التحمل ، وذلك في المقام الأول من خلال إطلاق MCFA مباشرة في الكبد ، مما يتيح تحويله إلى طاقة.





7. يساعد على الهضم

فائدة أخرى لزيت جوز الهند - فهو يساعد في هضم الطعام من خلال مساعدة الجسم على امتصاص المكونات التي تذوب في الدهون مثل الفيتامينات والمغنيسيوم. كما أنه يقضي على البكتيريا السامة والمبيضات التي تحارب سوء الهضم والتهاب المعدة. يساعد على منع قرحة المعدة.





8. بمثابة مرهم للجروح والحروق

جوز الهند مفيد للبشرة وخاصة في علاج الجروح والحروق والتهاب الجلد. كما أنه يعمل كواقي من أشعة الشمس ، وكمرطب للبشرة ، وذلك بفضل اثنين من الأحماض الدهنية الأساسية في زيت جوز الهند غير المكرر ، الكابريليك واللوريك ، ومكوناته المضادة للأكسدة ، والتي تعمل معًا لتقليل الالتهاب تحت الجلد وتعزيز الشفاء بشكل أفضل.









9. يعمل كعنصر مضاد للشيخوخة

غني بمضادات الأكسدة ، ومن المعروف أن زيت جوز الهند يبطئ عملية الشيخوخة ، بشكل عام عن طريق الحد من أي إجهاد لا داع له على الكبد.





10. يساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند أيضًا في إنقاص الوزن ، حيث يعمل بمثابة حارق للدهون وحارق للسعرات الحرارية ، خاصةً مع جرعات من زيت جوز الهند غير المكرر. كما أنه يعمل بمثابة مثبط للشهية. أظهرت إحدى الدراسات أن حمض الكابريك الموجود في زيت جوز الهند يساعد في تعزيز أداء الغدة الدرقية ، مما يقلل بدوره من معدل ضربات القلب أثناء الراحة ويساعد في حرق الدهون لزيادة الطاقة.





مخاطر زيت جوز الهند

يوصي بعض منتقدي زيت جوز الهند كعلاج للصحة والعافية بأن يبطئ المستخدمون من تناولهم قبل تناول الكثير من زيت جوز الهند.





بالنسبة للمبتدئين ، لم يتم إجراء الجزء الأكبر من الأبحاث الطبية على البشر ، لذا يجب أخذ أي استنتاجات مستخلصة بعين الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيت جوز الهند يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، ويمكن أن يؤدي استخدامه بكثرة إلى زيادة الوزن ، خاصة إذا اقترنت بنظام غذائي عالي السعرات الحرارية.





في الواقع ، فإن أي مخاطر مرتبطة بزيت جوز الهند تنبع من الدهون المشبعة الموجودة بكثرة في جوز الهند. وأصدرت جمعية المستشفيات الأمريكية مؤخرًا تحذيرًا من الدهون المشبعة وخاصة زيت جوز الهند. بالإضافة إلى ذلك ، توصي جمعية القلب الأمريكية بالحفاظ على تناول الدهون المشبعة بما لا يزيد عن 6٪ من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد.







