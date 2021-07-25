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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس قاتل زوجته بالمحلة 15 يوما.. والنيابة تكشف حقائق جديدة

تجديد حبس قاتل زوجته
تجديد حبس قاتل زوجته ذبحا بالمحلة 15يوم والنيابة تكشف حقائق

أعطى المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية ، المستشار عماد سالم تعليماته إلي رئيس نيابة ثان المحلة ، بتجديد حبس زوج المتهم بارتكاب واقعة قتل زوجته باستخدام أداة حادة "سكين" ، بسبب خلافات أسرية 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان من الجيران وأفراد أسرة الزوجة الضحية للتأكد من صحة الواقعة من عدمها .


وشدد المحامي العام ، علي سماع أقوال الزوج المتهم عقب ضبطه من الجهات الأمنية عقب ارتكابه الحادث الشنيع وذبحه لزوجته الضحية .

 

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وأضاف الزوج المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بقوله " زوجتي طعنتني في رجولتي واتهمتني بخيانتها وعدم القدرة علي تحمل مسئوليات الحياة المعيشية بسبب ضيق الحال وظروف الإجتماعية طوال ٦ أشهر الماضية " .


وتابع الزوج المتهم " الشيطان زين لي سبل الانتقام من زوجتي وأم اولادي عقب سبها لي بسحبي سكين من المطبخ وذبحها من رقبتها حتي توفت امام عيني وهربت بسبب صدمتي " .

 

وكانت منطقة الجمهورية شهدت تجرد عاطل في العقد الرابع من عمره من كافة المشاعر الإنسانية  حيث أقدم علي التعدي علي زوجته و طعنها باستخدام الأداة حادة نتيجة خلافات أسرية ، كما تم نقل الزوجة إلى مستشفى طنطا الجامعي حتي لفظت أنفاسها الأخيره حال وصولها .

 

وتلقى اللواء هاني مدحت مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية إخطارًا من العميد محمد فتحي  مأمور قسم ثان المحلة بتلقى يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقيام عاطل بطعن  زوجته بآداة حادة "سكين" استقرت فى الرقبة ، ما أدى إلى خطورة حالتها الصحية.

 

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة نشوب  مشاجرة كلامية وقعت بين المجني عليها وزوجها خلافا علي  المصاريف اليومية للمنزل، تصاعدت أحداثها إلى تشابك بالأيدي وسدد الزوج طعنة بسلاح ابيض "سكين" برقبة زوجته.

 

وتابع شهود العيان في وقائع بلاغ الحادث من  الجيران المتهم إن تناهي أصوات استغاثة من شقة المتهم من النوجة ، فاتجهوا إلى مكان الشقة وتم فتح الباب، وحاولوا فض المشاجرة بينهما إلا أن الزوج  أخرج سلاح ابيض من طيات ملابسه "سكين" وسدد طعنة في رقبة زوجته.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بسرعة التحريات الأمنية وتجديد حبس الزوج المتهم .

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