بعد تصدرها التريند بـ كوكو شانيل.. محطات في حياة شريهان

تصدرت مسرحية "كوكو شانيل" للنجمة "شريهان" محرك البحث جوجل اليوم، الأحد، وبهذا العمل تعود نجمة الاستعراض شريهان إلى عالم الفن بعد توقف دام لأكثر من 19 عاماً عن تقديم أعمال درامية، وتم عرض مسرحية "كوكو شانيل" خلال الأيام الماضية على منصة شاهد VIP.

مسرحية كوكو شانيل

عن حياتها

اسمها بالكامل "شريهان أحمد عبد الفتاح" ولدت في القاهرة 6 ديسمبر 1964، ولديها من الإخوة كل من الراحل عازف الغيتار "عمر خورشيد" و"جيهان" و"هويدا"، كانت تهوى الرقص والغناء منذ صغرها فدرست رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية في مدارس في باريس.

شريهان

التحقت "شريهان" بكلية الحقوق وبعد أن أنهت دراستها الجامعية كانت تنوي أن تساعد والدها في إدارة أعماله، إلا أن حبها للفن منعها من ذلك، وقررت أن تصبح راقصة استعراضية وممثلة محترفة.

بدايتها الفنية

أبرز أفلامها

شاركت النجمة "شريهان" في طفولتها في فيلمي و"ربع دستة أشرار" (1970) و"قطة على نار" (1977)، وعلى المستوى الفني والتجاري شاركت شريهان في العديد من الأفلام الهامة، ففي عام (1983) قدمت واحدا من أهم أعمالها الفنية وهو فيلم “العذراء والشعر الأبيض“ مع النجمة نبيلة عبيد والنجم محمود عبد العزيز، ثم توالت العروض عليها فشاركت النجم الكبير عادل إمام في الفيلم الشهير "خلي بالك من عقلك" عام (1985).

فيلم خلي بالك من عقلك

ثم في عام (1986) شاركت في بطولة فيلم "قفص الحريم" مع الفنان عزت العلايلي، وفي نفس العام قدمت فيلم "الطوق والاسورة" مع الفنان عزت العلايلي، والفنانة فردوس عبد الحميد، وفي عام (1993) قدمت النجمة شريهان واحدا من أهم أفلامها الاستعراضية وهو فيلم "كريستال" مع الفنان هشام سليم والنجم عبد المنعم مدبولي، وفي عام (1999) شاركت في فيلم "عرق البلح" مع الفنانة عبلة كامل والفنان محمد نجاتي.

أبرز مسرحياتها

شاركت النجمة شريهان في عدد قليل من المسرحيات، لكنها كانت حققت نجاحات كبيرة على المستوى الفني والتجاري، في عام (1980) شاركت شريهان في المسرحية الشهيرة للنجم فؤاد المهندس "سك على بناتك".

شريهان وفؤاد المهندس

وفي عام (1981) شاركت في مسرحية "أنت حر" مع النجم محمد صبحي، وفي عام (1985) شاركت في مسرحية "المهزوز" مع النجم محمد صبحي أيضا، وفي عام (1987) شاركت مع النجم فؤاد المهندس للمرة الثانية في مسرحية "علشان خاطر عيونك"، وعام (1991) قدمت شريهان مع النجم الكبير فريد شوقي مسرحية شارع "محمد علي".

الفوازير

اهم ما ميز النجمة شريهان في التليفزيون هي الفوازير الرمضانية الاستعراضية الشهيرة، والتي لم يكن لها أي منافس لها في الفوازير والاستعراض باستثناء الفنانة الكبيرة نيللي، ومن أشهر فوازيرها:

ألف ليلة وليلة

فوازير ألف ليلة وليلة

في عام (1985) قدمت شريهان فوازير "ألف ليلة وليلة"، وهي سلسلة من الحلقات تدور أحداثها حول الأمير الذي يقع في غرام عروس البحر التي تحاول أن تصبح آدمية من اجل حبها للأمير.

الفوازير من تأليف طاهر أبو فاشا ومن إخراج فهمي عبد الحميد.

حول العالم

فوازير حول العالم

في عام 1987 قدمت النجمة شريهان فوازير حول العالم، وهي مجموعة من الحلقات المسلسلة، وتسأل شريهان في كل حلقة عن دولة من دول العالم وعلى المشاهد معرفة الإجابة في نهاية كل حلقة.

الفوازير من تأليف عبد السلام أمين ومن إخراج فهمي عبد الحميد.

حاجات ومحتاجات

فوازير حاجات ومحتاجات

في عام (1993) قدمت شريهان فوازير حاجات ومحتاجات وهي عبارة عن مجموعة من الحلقات حول اختراعات أفادت البشرية، وعلى المشاهد أن يعرف الحل في آخر كل حلقة.

الفوازير من تأليف سيد حجاب ومن إخراج جمال عبد الحميد.

احتجاب العمل الفني

في مطلع الألفينات احتجبت شريهان عن العمل الفني، وذلك بسبب إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية، ويعتبر هذا المرض من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.

إعلان شركة اتصالات

شريهان

ظهرت النجمة شريهان لأول مرة علي الشاشة بعد انقطاع طويل من على الشاشات في إعلان لشركة اتصالات كبرى، وظهرت في الإعلان تغني وقدمت مجموعة من الاستعراضات، ولاقى الإعلان إعجاب الجمهور بشدة وردود أفعال إيجابية.

مسرحية كوكو شانيل

مسرحية كوكو شانيل

كوكو شانيل التى عادت من خلالها شريهان إلى مجال التمثيل مرة أخرى، ظهرت بشكل مبهر من حيث عناصرها الفنية، وعلى رأسها الاستعراضات والديكور والملابس والتصوير الذى استغرق عدة أيام.

العمل شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب شريهان على رأسهم إنجى وجدان، وهانى عادل، وسمر يسرى، وأيمن القيسونى، وحنان يوسف، والكاتب تامر حبيب، بالإضافة إلى ظهور كل من آسر ياسين فى دور صحفى أمريكى ضيف شرف.

وأدت الفنانة شريهان العديد من الاستعراضات التى أظهرت لياقتها الفنية، وكأنها ممارسة لها طيلة تلك السنوات ولم تنقطع.



