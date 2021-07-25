صعب فوق الخيال.. استياء طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد امتحان التاريخ

امتحانات الثانوية العامة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١ الشعبة الأدبية بمحافظة البحيرة، حول امتحان التاريخ بين السهل و الصعب، وأوضح بعضهم أن الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط باستثناء ١٥ سؤالا كانت في متناول الطالب الممتاز، بالإضافة إلى عدد الأسئلة غير مناسبة مع الوقت المحدد.

وأكد عدد من طلاب الشعبة الأدبية، أن جميع الأسئلة من المقرر ولكن هناك أسئلة لا تناسب الوقت المحدد بسبب تنوع الأسئلة بين مستوى الطالب المتوسط والممتاز ووجود أسئلة غير مباشرة تحتاج إلى وقت أكبر للتفكير.

وبدأ صباح اليوم، الأحد، طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١، الشعبة الأدبية ، أداء امتحان التاريخ، حيث يؤدي ٣٠٠٦١ طالبا وطالبة على مستوى محافظة البحيرة، منهم ١٧٨٧٨ طالبا وطالبة بالقسم العلمي علمي علوم، و٢٤٧٥ طالبا وطالبة علمي رياضة، و٦٣٣٤ طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى ٢٨٢٤ طالبا وطالبة خدمات، و٧٥٠ طالبا وطالبة منازل موزعين على ١٠٦ لجان بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تعقيم وتطهير جميع اللجان والمقرات والاستراحات.

وأوضح محافظ البحيرة، أن الحملات تستمر بصفة دورية حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، كما تم وضع العلامات الإرشادية وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية بجميع اللجان دخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم و ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.

ووجه محافظ البحيرة بتفعيل غرفة العمليات بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع التربية والتعليم والغرفة المركزية بالديوان العام لمتابعة الامتحانات أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات مع ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية مع توفير الحماية اللازمة والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية (خاصة منع تكدس أولياء الأمور والطلاب أمام المدارس طوال اليوم)، مع التأكيد على ارتداء جميع الطلاب والعاملين للكمامات أثناء دخول لجان الامتحانات وتوفير كميات احتياطية منها، وكذا التزام سائقي السيارات الأجرة والميكروباص وأتوبيسات النقل الداخلي بوسائل الوقاية الشخصية ومتابعة انتظام العمل خلال فترة الامتحانات مع رفع حالة الاستعداد ونشر وتمركز سيارات الإسعاف على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وشدد على توفير وسيلة إضاءة تبادلية حال انقطاع التيار الكهربائي باللجنة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، والتأكيد على توفير خدمة الإنترنت والعمل على استمرار الخدمة بسرعة جيدة دون انقطاع.

وأكد محافظ البحيرة اتخاذ أقصى درجات الحماية وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، مع توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير التى من شأنها تذليل جميع العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ ٣٠٠٦١ طالبا وطالبة، منهم ١٧٨٧٨ طالبا وطالبة بالقسم العلمي علمي علوم، و٢٤٧٥ طالبا وطالبة علمي رياضة، و٦٣٣٤ طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى ٢٨٢٤ طالب وطالبة خدمات و٧٥٠ طالبا وطالبة منازل، موزعين على ١٠٦ لجان بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.