الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. #واس pic.twitter.com/oy1iaPRi2G — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 25, 2021

واختتم بيان الديوان الملكي "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى أمراء المملكة العربية السعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة الأميرة فرح بنت محمد والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

والأسبوع الماضي، نعى الديوان الملكي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، أبرز حفيدات الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ووالدة لأمير سلطان بن فهد بن سلمان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.