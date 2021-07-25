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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يدين إطلاق الحوثيين 3 طائرات مفخخة وصاروخا تجاه السعودية

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم /الأحد/ إطلاق مليشيا الحوثي 3 طائرات مفخخة، وصاروخا باليستيا باتجاه جازان جنوب السعودية، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.


وشددت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على موقف الأردن الدائم والرافض لهذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام.


وأشارت إلى وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مجددة التأكيد على أن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها

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